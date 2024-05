La vera ragione per la quale vale pena subire le angherie di questo festival e la maniera umiliante con la quale ti fa lavorare, è il piacere di poter scoprire per primo, senza che nessuno lo abbia annunciato, qualcosa di sorprendente. Lo è stato Emilia Perez di Jacques Audiard e questo ha condizionato la visione di Caught By The Tides di Jia Zhangke, Limonov di Kirill Serebrennikov e The Substance di Coralie Fargeat.Anche questo episodio è gratuito per tutti: abbonatevi a BadTaste+ per seguire Cannette e gli altri contenuti da Cannes!