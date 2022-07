Box Office Lunedì di Andrea Francesco Berni L’analisi degli incassi cinematografici italiani e internazionali

In riproduzione

Nel nuovo appuntamento con il nostro podcast dedicato agli incassi parliamo dei dati del weekend negli Stati Uniti e di quelli in Italia. Ovviamente è Thor: Love and Thunder a dominare le classifiche in tutto il mondo. La nostra analisi

Tutti gli episodi