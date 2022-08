Falò Martedì di Francesco Alò A ruota libera sui temi del cinema

In riproduzione

Nel nuovo appuntamento con Falò, il podcast di Francesco Alò, parliamo della 79 esima edizione del Festival di Venezia e di che Mostra sarà. Noi di BadTaste saremo, come sempre, presenti in forze al Lido e ci collegheremo ogni sera su Twitch per parlarne con voi!

Tutti gli episodi