Ho voluto portare un po’ di mondo adulto in un universo infantile, anche a livello interpretativo, andando contro la sceneggiatura. Se questa mi portava in una direzione precisa, il tipico cattivo che diventa buono, ho cercato invece di delineare un personaggio ambiguo, con confini sfumati. Come modello, ho preso in particolare il personaggio di Lucy Punch nella serie Una serie di sfortunati eventi, una sorta di aiutante del conte Olaf. Come Perfidia, lei sembra venire da un altro mondo rispetto a chi la circonda, sembra stare più in alto rispetto a loro, conservando una certa autonomia e indipendenza.

3 film in 2 anni, per un incasso complessivo di oltre 16 milioni di euro. Questo è il risultato al cinema di Me contro Te, nato dal grande successo su YouTube della coppia Luigi Calagna e Sofia Scalia. In storie rivolte ai più piccoli, non manca però un personaggio che porta con sé un elemento di rottura:, l’assistente dell’arcinemico dei protagonisti, interpretata da. L’attrice, ospite nel nuovo appuntamento con il BAD TIME di Francesco Alò, ha raccontato come ha costruito questo personaggio particolare, che parla alla parte del bambino che non crede al buonismo imperante in questi film:

I film dei Me contro Te sono stati un vero caso nel nostro panorama, per come hanno fatto breccia in un filone, quello rivolto ai più piccoli, in cui in Italia sembravamo esserci arresi:

Il primo film è stata una grande scommessa e il suo successo una grande sorpresa per tutti. Luigi e Sofia sono stati i primi in Italia a proporre contenuti su YouTube per bambini, stabilendosi in una fascia scoperta e creandosi un notevole bacino di affezionati. Sbarcando al cinema, hanno cercato di attrarre bambini dai 3 ai 7 anni, un obiettivo non facile: l’universo di riferimento cambia moltissimo a seconda se hai 3/4 anni o 6/7. Inoltre, il passaggio mediale non è stato semplice anche per una questione di linguaggio: i video su YouTube hanno un ritmo frenetico, pieno di jump cut, per tenere alta l’attenzione in pochi minuti; un lungometraggio per forza di cose è percepito come più lento.

Ma non sono a questi film si limita la carriera di Antonella Carone, che ha recitato recentemente in Spaccapietre e lavora molto a teatro. Da questa esperienza molto eterogenea, l’attrice riscontra una certa “distanza tra cinema e cinema. Da parte mia, non rinnego nulla, perché per me non c’è differenza: faccio tutto con la stessa onestà intellettuale. Ma vorrei far cambiare opinione a chi invece è un po’ più snob verso il cinema per bambini. Mi fa molto piacere l’apprezzamento per Perfidia da parte della gente comune, spero allora che anche gli addetti del settore notino il mio lavoro“.

