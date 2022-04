Fare un lungometraggio alla mia età è un po’ impegnativo. Non ho comunque mai smesso di fare cose: ora sto lavorando su un brano di Beethoven. Dopo 300 film, non faccio altro che ripetermi, giocando sulle stesse corde; nella storia a cui sto lavorando invece affronto un tema nuovo che mi affascina, la distruzione degli animali con la comparsa dell’uomo. Non so bene cosa diventerà, ma sta uscendo qualcosa a cui credo e che penso sia importante come argomento.

Un pioniere dell’animazione, italiana e internazionale. Non chiamatelo maestro, ma è fuori discussione l’importanza della figura di Bruno Bozzetto, nostro ospite nell’appuntamento della settimana scorsa con il BAD TIME di Francesco Alò, che potete rivedere qui sotto. Nella chiacchierata, dopo le dichiarazione del collega Giorgio Scorza, intervenuto nell’ALOGRAFIA, inevitabile non partire dal chiedergli quali sono i suoi progetti al momento:

Avendo alle spalle una lunghissima carriera, Bozzetto riflette allora sulle differenze del panorama attuale rispetto a quello in cui ha iniziato:

All’epoca le idee nascevano nella maniera più idiota possibile, come parlando davanti a una pizza; molte anche per gioco, da cui deriva il divertimento che si vede ancora oggi nei film. Oggi mi ritrovo in un mondo completamente nuovo, perché il nostro meccanismo produttivo è cambiato tantissimo col tempo. Una volta era più come una bottega artigianale, con un clima più da chiacchierata in famiglia. Oggi, in un cui si lavora a distanza dal computer, tutto è diviso, settorializzato. C’è quindi una tecnica migliore, ma non lo spirito di collaborazione di un tempo: a noi serve questo tipo di contatto, che faccio un po’ fatica a trovare. Il nostro è un lavoro d’equipe: il film bello è quello che nasce dalla collaborazione di tutti.

In questo periodo, la nostra industria d’animazione fa molta fatica a emergere. Per Bozzetto il problema deriva dal fatto che:

Ci sono persone valide, ma forse non supportate dalla produzione. Negli Stati Uniti, c’è un sistema a catena, per cui finito un film ne stanno già preparando il secondo e addirittura il terzo; qui invece c’è sempre stata l’incapacità di credere alle nostre potenzialità. Faccio fatica a proporre un mio progetto a un produttore, perché da noi mancano quelli specializzati nel nostro settore, fanno tutti parte di un altro mondo. Realtà come Disney e Pixar invece producono i propri film. Mi hanno anche detto che uno dei problemi può essere la lunghezza della lavorazione, che fa ritardare l’uscita nelle sale, e quindi il ritorno dell’investimento. Inoltre, ricordo che quando ho proposto alla Cineriz di realizzare West and Soda, loro preferivano che facessi una parodia di Biancaneve. Loro consideravano il prodotto originale qualcosa che già aveva incassato, un western animato invece una follia. Ma le cose belle e nuove sono quelle che nessuno ha mai fatto. Noi guardiamo molto al futuro, aspetto che i produttori fanno molta fatica ad accettare; aggiungi infine la questione dei costi, più alti nell’animazione che nei film dal vero.

