…lei cerca di essere una buona madre e di avere una famiglia e una stabilità, ma non può fare affidamento su Massimo (Filippo Timi). Come spesso accade nella vita, si verifica una non sincronicità degli eventi: Massimo sbaglia le tempistiche per fare la sua proposta; se l’avesse fatta anni fa, sarebbe sicuramente andata diversamente. Tiziana vorrebbe portare avanti anche il lavoro al bar, ma è circondata da uomini non proprio di genio. Ci saranno comunque delle evoluzioni per il suo personaggio, che non può restare sempre single.

È un appuntamento fisso da ormai 9 anni, che neanche la pandemia ha fatto venire meno. Parliamo di, la serie scritta da Marco Vivaldi a partire dai suoi romanzi. La nona stagione è attualmente in onda su Sky: lunedì prossimo sarà trasmesso il secondo e ultimo episodio, A bocce ferme. Per l’occasione,, interprete di Tiziana, è stata ospite del nuovo appuntamento con il BAD TIME di Francesco Alò. Parlando delle sfide del suo personaggio nella nuova stagione, l’attrice ha evidenziato come:

Guidi ha poi sottolineato come il segreto della longevità de I delitti del BarLume risiede in particolare nel suo formato:

Girando solo due episodi a stagione, le riprese durano appena due mesi, così da renderle un momento godibile e lasciare il desiderio di continuare. Pineta [l’immaginaria cittadina in cui è ambientato] è del resto una realtà bellissima ed è un privilegio girare all’isola d’Elba. Tra di noi, attori e troupe, col tempo si è ormai creato un affiatato gruppo di amici: durante le nostre cene, fantastichiamo di vedere invecchiare i nostri personaggi e che quelli che ora sono bambini ci rimpiazzeranno“.

Il suo successo di pubblico è poi dovuto al “connubio vincente tra far ridere e far riconoscere gli spettatori nelle fragilità dei personaggi. Soprattutto in questo periodo c’è grande bisogno di divertimento, veicolato qui da quell’ironia toscana in cui tutti si rispecchiano“.

La serie ha avuto inoltre un primato importante: è stato uno dei primi prodotti della nostra industria a inserire la pandemia nel proprio racconto, facendo indossare le mascherine ai personaggi e lasciando affiorare l’emergenza sanitaria nei telegiornali che guardano i protagonisti. Una rarità oggi, in cui ancora pochissimi titoli affrontano questo argomento. “Quando qualcosa ci tocca profondamente, c’è forse inconsciamente la tendenza a fare finta che non ci sia”, riflette Guidi. “Due anni fa, nel pieno dell’emergenza, pensavo che ci saremmo fermati: sono stata sorpresa quando mi hanno chiamato per girare la nuova stagione. Gli autori hanno avuto la forza energica di fare comunque qualcosa, riscrivendo in breve tempo le sceneggiature degli episodi per adattarle al periodo che stiamo vivendo. Una scelta coraggiosa, il mostrare la vita com’è, che permette una realtà come Sky”.

Infine, l’attrice ha dato una piccola anticipazione su cosa accadrà in A bocce ferme:

Tiziana darà un bacio, che sarà molto diverso da quello al figlio nello scorso episodio.

