Considerato che Sam Richardson è nato il 12 gennaio del 1984 era alquanto probabile che fosse anche un fan del primo Hocus Pocus di Kenny Ortega per ovvie questioni anagrafiche. E, difatti, è davvero così.

L’attore, noto specialmente per aver vestito i panni di Richard Splett nella serie Veep – Vicepresidente incompetente e visto, più di recente, in alcuni episodi di Ted Lasso, in The Afterparty e nella commedia prodotta da Netflix Cheerleader per sempre in cui ha recitato di fianco a Rebel Wilson, è uno dei nuovi ingressi nel cast di Hocus Pocus 2. Nel film interpreta Gilbert, il gestore della bottega di magia di Salem, grande fan delle sorelle Sanderson. Al junket del film ci ha raccontato, fra le altre cose, cosa sia significato per lui finire per calcare fisicamente il set di un mondo che aveva così tanto amato da ragazzino.

Com’è stato entrare a far parte di questo mondo? Entrare a far parte del cast del seguito di un piccolo cult…

Sono un grandissimo fan del primo film. Sono un fan di ogni attore e attrice in esso, sia inteso a livello singolo che, appunto, come squadra che ha dato vita a uno dei film di Halloween che amo di più prodotto, oltretutto, dalla Disney di cui sono fan sfegatato. Ci sono davvero tanti livelli di fandom di cui faccio parte e che si sono palesati con questo film! Ma tolta la questione dell’essere fan, c’era anche un profondo senso di responsabilità perché sapevo di dovermi adattare nella maniera più naturale possibile anche perché, da amante del primo film, non volevo essere quello che si faceva distinguere in tal senso… rovinando il sequel! L’avrei odiato! Sentivo un po’ di pressione da questo punto di vista. Però il cast è stato davvero fantastico e accogliente con me. Sono così divertenti e brillanti. E mi sono ritrovato a guardare il film da fan al suo interno rivedendolo poi da fan come spettatore con me dentro! Fortunatamente, è un po’ quello che fa il mio personaggio nel film.

Perché pensi che il primo film sia così importante per così tante persone?

Hocus Pocus significa molto per tante persone, ma, per me, è come un film che sta un po’ in una categoria tutta sua. È una vera commedia, un film per famiglie genuino, ma con delle performance incredibili di Bette Midler, Kathy Najimi e Sarah Jessica Parker. Nell’originale ci regalano delle prove sensazionali, di quelle che capitano una volta nella vita. Anche nella categoria dei film di Halloween non c’è nulla che può essere davvero paragonato a Hocus Pocus. È un film che puoi guardare con tutta la famiglia e rivedere centinaia di volte! L’avrò visto 200 volte.

Sam visto che abbiamo grossomodo la stessa età raccontami la tua esperienza di visione del primo Hocus Pocus fra cinema, VHS e TV.

Beh, in tutti e tre i modi! Prima l’ho visto al cinema quando è uscito, poi in VHS e poi su Disney Channel. Lo rivedevo ogni volta che passava. Ma anche oggi… chiaramente ora è sempre disponibile in streaming su Disney Plus a portata di click, però è uno di quei film che, se incontro facendo zapping, finisco comunque per guardare a prescindere dal punto in cui si trova e a prescindere se, allo stesso tempo, ci siano altri cinque film da scegliere.

Cosa ti ha regalato, di unico, il partecipare a Hocus Pocus 2?

Beh, di sicuro il poter fisicamente mettere piede in un mondo di cui ero e sono un grandissimo fan. Normalmente le persone pagano per fare esperienze come queste! Io invece sono stato pagato per entrare in “cosplay” in questo mondo! Della serie “Oh, ho avuto la full Hocus Pocus Experience, dall’interno per di più!”.

Fra il tuo personaggio è quello di Doug, Billy Butcherson, si viene a creare una sorta di bromance. Come avete lavorato per crearla?

C’è una forte bromance fra Gilbert e Billy! Stavo per dire Doug perché, fondamentalmente, c’è una bromance anche fra noi ormai! Ci siamo divertiti moltissimo a recitare queste parti e, quando si finiva di girare la scena, ci ritrovavamo a continuare a ridere per quello che avevamo fatto.

