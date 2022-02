L’ho girato quattro anni fa, in un periodo complicato. Avevo fatto un lavoro propedeutico per entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia, che non era andato bene. Il mio docente, Claudio Cupellini, mi invita a riprovarci: così in una settimana tiro fuori l’idea per Edo. L’abbiamo girato in due persone per 5 giorni in una casa di campagna di mia zia, con pochi mezzi e luci in gran parte naturali. C’è molto di me nel film: sono cresciuto in quella casa e le diapositive che vediamo sono state realizzate da mio nonno, con cui ho passato diverso tempo in Camera oscura. Anche il rito della proiezione è qualcosa che mi appartiene.