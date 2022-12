Michele Placido si racconta per “Casa Alò”: dal successo con La piovra all’esordio da regista

Ospite di Francesco Alò per il nostro settimanale appuntamento con le videointerviste, Michele Placido ripercorre la sua lunga carriera, dagli esordi fino al suo primo film da regista a quarant’anni.

Una tappa fondamentale del suo percorso è sicuramente aver interpretato il commissario Cattani nello sceneggiato televisivo La piovra, il cui successo fa conoscere il suo nome al grande pubblico. Ed è stata proprio l’altissima audience a far proseguire la serie TV, inizialmente pensata di soli otto episodi, ma non tutti erano contenti della decisione…

Vista la prima Piovra, Damiano Damiani (regista della prima stagione ndr) mi chiama subito dopo. Avevo preso quattro soldi per la prima Piovra, mi fanno un contratto favoloso (per la seconda stagione ndr) e Damiano mi dice: “Senti, non la fare, non la fare! Noi siamo il cinema! Noi abbiamo regalato il cinema alla televisione.” Poi alla fine gli dissi: Senti Damiano, io devo comprare l’appartamento. Vivevo già da tanti anni a Roma, volevo comprare il primo appartamento, cominciavo ad avere già un’età, facevo molto teatro. E lui disse “Fa’ come te pare!” Io però allora gli dissi: Damiano, io la faccio, ma non la guarderò, né la seconda né la terza né la quarta. Infatti io non ho guardato né la seconda, né la terza e alla quarta ho chiesto alla Rai: suicidatemi (…) È stata molto dura uscirne poi.”