“Il nostro cinema non sarà mai sano finché mancherà un genere”: Paolo Strippoli riflette sull’horror in Italia

Paolo Strippoli, giovane regista di film horror, siede timidamente davanti alla telecamera nella cucina di Francesco Alò.

Strappa un foglio di carta e per le due ore seguenti di videointervista scribacchia sul foglio perché, come dice lui stesso:

È nervoso quando viene ripreso, ma si anima a parlare dei suoi film e, soprattutto, ha le idee molto chiare sul cinema horror italiano o, per meglio dire, sull’assenza di film horror prodotti in Italia.

Strippoli realizza il suo primo corto horror girato appena uscito dal Centro Sperimentale.

Sbarca poi su Netlix col primo lungometraggio A classic horror story, realizzato in coregia con Roberto De Feo.

A classic horror story è andato molto bene. È costato intorno ai 3 (milioni ndr). Sono molto grato a Netflix, ci ha fatto fare il primo film e ci ha lasciato anche molta libertà, al contrario di quanto di solito si dice. La mia delusione è che nonostante A classic horror story sia andato bene, forse meglio fuori che in Italia, nella line up di quest’anno non ci sono horror. Ho guardato, sperando che ci fosse, perché allora avrei capito che A classic horror story ha fatto qualcosa. Mi sembra non abbia spostato niente. (…) Di horror c’è veramente poca roba.

Nonostante tutto, appena un anno dopo l’uscita di A classic horror story, Strippoli è già al cinema con un nuovo film: Piove.

Piove uscirà all’estero già in diversi Paesi. Uscirà negli Stati Uniti, in Spagna, in Latino America, in Sud Corea. Grazie al cielo, va. Il punto è che bisognerebbe avere un po’ più di fiducia per gli horror italiani. Non siamo il terzo mondo dell’horror. Possiamo farlo, possiamo trovare la nostra identità.