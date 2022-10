Paolo Virzì ci racconta la sua Roma, tra leggerezza e sensualità

Nel nostro consueto appuntamento con le videointerviste di “Casa Alò“, Francesco Alò ha ospitato nella sua cucina Paolo Virzì.

Livornese di nascita, Virzì si è trasferito a Roma da ventenne, conoscendo un nuovo mondo e un nuovo stile di vita, come racconta lui stesso. Scoprendo, paradossalmente, la leggerezza:

“Io ero un orfano con madre vedova con problemi mentali importanti, con un fratellino, in un quartiere popolare. Dovevo provvedere a tante cose… invece qui… a parte che ho scoperto che potevo guadagnare quanto guadagnava mio padre in una domenica. Andavo alla Safa Palatina, tra Caracalla e la villa Celimontana, dove c’era un programma condotto da Maurizio Costanzo. L’autore, che si chiamava Alberto Silvestri, il papà del cantautore, aiutava dei giovani sceneggiatori che arrivavano, gli portavano delle battute, delle gag. Non poteva farcele firmare, però la SIAE dava centoventimila lire al minuto per quella trasmissione lì. E alla fine della giornata (Alberto Silvestri ndr) ti pagava per quanti minuti avevi scritto. Io, a fine giornata, prendevo quanto lo stipendio di mio padre. Per me era la dolce vita. Quindi mi potevo permettere di guardare alla vita in un altro modo. E soprattutto di guardare a tante cose.”