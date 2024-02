Ospite della nuova puntata di Casa Alò, Valeria Golino racconta con ironia del suo rapporto sul set della sua serie prodotta da Sky L’arte della gioia, ispirata dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza, con la collega e amica Valeria Bruni Tedeschi:

Io le faccio un po’ da spalla, siamo come Totò e Peppino. È un’attrice fuori concorso, l’ho diretta da poco nella serie televisiva L’arte della gioia, ma noi abbiamo lavorato tanto in passato insieme come attrici, altre volte sono stata diretta da lei, ma questa era la sua prima volta sotto la mia regia. Lei “si mangia tutto” e io negli anni ho capito che per non scomparire dovevo trovare il mio spazio con lei facendole da spalla, abbiamo due energie diverse che si completano. Siamo due vecchie Thelma e Louise [ride].