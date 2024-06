La nostra recensione di A Family Affair, disponibile su Netflix

Il ritratto del mondo hollywoodiano che fa da cornice a A Family Affair è di gran lunga, nella sua connotazione di velata satira, l’aspetto più interessante del film. C’è un attore, Chris Cole (Zac Efron) famoso più per il suo fisico che per le doti recitative, impegnato in sequel di un franchise d’azione, che il pubblico adora ma di livello ormai scadente. A dirigere l’ultimo capitolo troviamo una regista francese, che appare un pesce fuor d’acqua, un (probabile) nome indie schiacciato dall’industria. Ci sono invece altre donne che non riescono a fare carriera, nonostante le buone idee che portano avanti. La protagonista, Zara (Joey King), ventiquattrenne assunta come assistente tuttofare di Chris con la prospettiva di diventare sua produttrice, non ha visto in due anni alcun avanzamento di carriera. Sua madre Brooke (Nicole Kidman) non è riuscita a imporsi né come scrittrice né come g...