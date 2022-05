Con il particolarismo di un luogo specifico, incorniciato dal titolo, e un conflitto vestito da ipocrisia sostenibile tutta moderna – i pannelli solari che rubano spazio vitali ai contadini, cancellandone il mestiere e il motivo d’esistenza – Alcarràs di Carla Simón apre con un’eccezionale forza a questioni senza tempo: la terra è del padrone o di chi la lavora? Cos’è un futuro sostenibile?

Ovviamente dalla parte dei contadini, la regista e autrice catalana non offre però risposte facili né pietismi di alcuna sorta, ma usa la materia viva del suo racconto (la terra e i corpi) per creare un omaggio agrodolce di un mondo che sta per scomparire e che con questo film sembra voler salutare una volta per tutte.

Costruito come un affresco antico di un nucleo familiare osservato tra le sue diverse generazioni, Alcarràs è un dramma però senza climax, in tutto anti-melodrammatico. Dopo una breve contestualizzazione visiva del panoram...