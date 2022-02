La recensione di Amore e guinzagli, disponibile su Netflix

Il BDSM (Bondage, Domination,Submission, Masochism), che di Amore e guinzagli dovrebbe essere il motivo di originalità e interesse, non è che in realtà semplice pretesto per una storia molto più convenzionale di quanto possa sembrare. La commedia sudcoreana, adattamento del webtoon “Moral Sense”, racconta di Jung Ji-woo (Seohyun), giovane impiegata in una ditta dove, con i suoi modi autoritari e severi, non è vista di buon occhio dai colleghi maschi. Un giorno, arriva un nuovo superiore, Joung Ji-hoo (Lee JunYoung), da cui è subito attratta. Aprendo per sbaglio un pacco destinato a lui, scopre accidentalmente che contiene un collare per soddisfare i propri piaceri sessuali. Tra i due si crea un forte imbarazzo, finché il giovane non le propone di diventare lui il suo “schiavo” e lei la sua “padrona”. Incuriosita, la ragazza comincia a informarsi sul BDSM e decide così di accettare, stipulando un contratt...