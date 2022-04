La nostra recensione di Gli amori di Anaïs, al cinema dal 28 aprile

Ironica, sopra le righe, smemorata e casinista. Tra le giovani donne in cerca d’identità e affamate d’amore del cinema d’autore contemporaneo, la protagonista (Anaïs Demoustier) di Gli amori di Anaïs si avvicina forse più di tutte (e sì, mettiamoci pure una vaga somiglianza estetica) a Julie di La persona peggiore del mondo. Anaïs, tuttavia, come il film che porta il suo nome non ha però nessuna intenzione di fare introspezione, né di prendersi realmente sul serio (a suo stesso dire, perché non vuole sentirsi triste). E così in questo piccolo, colorato e tutto sommato tranquillo mondo in cui la inserisce l’autrice e regista Charline Bourgeois-Tacquet, la giovane ragazza (grazie alla magnetica attrice protagonista) ci attrae decisamente di più per il suo agire vulcanico che per l’intensità (bassa) del suo viaggio interiore, alla fine deliziandoci di una leggerezza consapevole e tutto sommato piacevole, fatta per durare ...