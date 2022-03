La recensione di Gold, al cinema dal 17 marzo

Siamo sulla falsa riga del post-apocalittico alla Bad Batch, in un deserto dalla collocazione indicibile, vicino ai giorni nostri ma non si sa davvero quanto – sentiamo parlare alla radio di bitcoin, sappiamo che c’è una migrazione di massa e che l’acqua è una risorsa più che preziosa. Il resto non è dato saperlo. Gold di Anthony Hayes si presenta così, con coordinate quasi nulle, uno sfondo narrativo illeggibile e un protagonista emaciato (Zac Efron), senza passato e identità, che compie un viaggio in cerca di una terra promessa verso Est (all’opposto del tradizionale Ovest cinematografico, il mondo del West e la culla della nuova civiltà), e che invece porta lui e il suo autista (Hayes stesso) a dover collaborare per portarsi via l’enorme filone d’oro che scoprono lungo la strada.

Se la tesi di Hayes è fin troppo chiara, ovvero che l’avidità è connaturata alla natura umana (e People ain’t no good di Nick Cave & The Bad Seeds, s...