La recensione di Hatching, al cinema dal 6 ottobre

Con un’atmosfera da favola horror che evoca il perturbante psicologico di Yorgos Lanthimos ed insieme i blockbuster fantascientifici dei primi Ottanta (E.T., Alien), l’esordiente alla regia Hanna Bergholm raccoglie in Hatching interessanti suggestioni di genere, non riuscendo tuttavia a trovare mai il suo personale equilibrio e la sua voce autoriale.

La sensazione è infatti che Bergholm tenti più di ogni altra cosa di creare un horror d’autore, poiché la storia è costruita fin da subito come un’evidente allegoria dai toni inquietanti. Siamo in un quartiere residenziale finlandese dove un’allegra e biondissima famiglia viene squarciata nella sua apparente perfezione dall’arrivo di un corvo: da quell’evento si mostrano le crepe di una realtà differente, in cui la figlia adolescente vive sotto le pressioni di una madre esigente e anaffettiva. Trovato l’uovo del corvo, Tinja (la giovane protagonista, Siiri Solalinna) comincerà a covarlo f...