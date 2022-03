Che umiliazione un film come Il male non esiste. Che umiliazione per il resto dei cineasti mettere insieme 4 segmenti separati (uniti da piccoli dettagli) che sono 4 storie diverse girate e scritte con 4 stili differenti, e ognuna di queste, se sviluppata in un lungo potrebbe essere molto migliore della maggior parte dei film che vediamo.

Mohammad Rasoulof non idea un buon film ma ne idea 4, dall’inizio alla fine, compresi di soluzioni formali, impostazioni, scelte di montaggio e di costume tutte diverse e coerenti con le singole storie, e poi li aggrega in un unico racconto di eccezionale e coinvolgente umanità. Un’impresa per descrivere la quale l’unico possibile referente per qualità e originalità di scrittura, ma anche per idee visive è Il decalogo di Kieslowski.

Al centro di queste storie di uomini comuni trasformati dal contesto e dal paese ci sono quegli incastri di scrittura particolari che abbiamo imparato a riconosc...