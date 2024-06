La recensione L’impero, il nuovo film di Bruno Dumont in sala dal 13 giugno.

Prima di parlare di L’impero va fatta una premessa, forse ovvia ma necessaria per non cadere nella disonestà critica: come quasi tutti quelli di Bruno Dumont questo è un film di pura arthouse, che esiste e ha senso nell’ambito di un cinema di assoluta radicalità autoriale. Un film a cui non interessa il grande pubblico, ma di farsi apprezzare da una nicchia cinefila disposta a prenderne sul serio la ricerca stilistica e i riferimenti culturali (dalla teologia a Bresson). Ricordarlo serve a evitare la tentazione di prenderlo e criticarlo come film di fantascienza, cosa che non è se non in senso molto molto vago, anche se la distribuzione un po’ ci ammicca. Collocato il film nel suo campo da gioco possiamo parlare di perché – secondo noi – non funziona.

La trama di L’impero pesca da due filoni della fantascienza. Quello dell’invasione suburbana stile Ultracorpi e quello lucasiano di