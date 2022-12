La nostra recensione di Matilda the Musical, su Netflix dal 25 dicembre

Che effetto può fare, oggi, la storia di una bambina speciale, coi superpoteri (!), in un panorama audiovisivo in cui gli outsider, i disadattati sono diventati la norma, se non una fonte d’appeal, vedi alla voce Mercoledì? In cui questi sono ormai pienamente accettati, e una loro celebrazione ha perso il suo carattere di novità? Potrà risultare ancora simpatica, ma molto più innocua di quanto lo era nella sua fonte originale.

Matilda the Musical è l’adattamento dell’omonimo musical, a suo volta tratto dal romanzo di Roald Dahl. La protagonista (Alisha Weir) è una ragazzina dotata di grande intelletto e divoratrice di libri, con genitori (Stephen Graham e Andrea Riseborough) che volevano un maschietto e non la sopportano. Inizia la scuola elementare in uno instituto dominato dalla spietata preside Trinciabue (Emma Thompson), che odia i bambini chiamandoli “vermiciattoli”. Guidata da u...