La nostra recensione di Perfetta illusione, al cinema dal 15 settembre

Se mai Perfetta illusione dovesse arrivare su Disney+, possiamo ipotizzare che otterrebbe il disclaimer “personaggio femminile detestabile“. Quelle che ruotano attorno al protagonista del film sono infatti figure a prima vista semplicemente ingenue, sue succubi e vittime, che poi diventeranno carnefici, ma (per una volta) senza che questo si traduca in pietismo nei loro confronti. Il ritorno alla regia di un lungometraggio per Pappi Corsicato, a dieci anni di distanza da Il volto di un’altra, è nuovamente l’occasione per raccontare infatti una beffarda rivalsa di donne verso l’uomo, in cui le prime vanno incontro a catarsi nel finale mentre quest’ultimo rimarrà incatenato ai propri sogni. Per mostrare le perversioni dell’alta società, dal mondo delle cliniche estetiche a quello dell’arte milanese.

Toni (Giuseppe Maggio) lavora come inserviente in un lussuoso albergo,...