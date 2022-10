La recensione di Rheingold, il nuovo film di Faith Akin presentato alla festa del cinema di Roma

Fatih Akin non ha nessun bisogno di andare a pescare le storie dove le prendono tutti, nei soliti bacini, ma anzi le trova dove sta, nel suo mondo, la sua Germania e la sua passione tanto per la musica quanto per quello che fa alle persone. E anche le sue ispirazioni non le prende mai dove sarebbe più facile immaginare. Rheingold racconta la storia del rapper Xatar, una storia che è prima politica, poi criminale e solo alla fine musicale. Invece di fare un musical sceglie di girare uno Scarface tedesco (storia di ascesa di immigrato), invece di ispirarsi a Scarface direttamente però sembra guardare al cinema europeo d’autore, e poi invece che copiare il cinema d’autore fa di nuovo il giro e torna al genere con un pugno di sequenze di eccezionale livello.

Xatar nasce in una prigione, vive in fuga, cresce in Germania per le strade, impara a menare da un uomo durissimo e poi si dà al piccolo ...