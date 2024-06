La recensione di Shoshana, il nuovo film di Michael Winterbottom al cinema dal 27 giugno.

Shoshana è tutto quello che si può volere da un thriller politico che ha l’ambizione di raccontare una pagina di storia complessa. Davanti a un compito da far tremare i polsi – andare alle radici del conflitto israelo-palestinese e delle colpe del colonialismo britannico nella sua nascita – Michael Winterbottom fa il miracolo: un film storico che riesce contemporaneamente a informare, appassionare e giudicare, in pazzesco equilibrio fra vocazione documentaria e capacità di tessere un grande racconto. Diceva David Bordwell che il cinema narrativo fatica a trasmettere la Storia, perché antepone i personaggi (il loro privato, la psicologia) alla dimensione collettiva. Shoshana raccoglie quella sfida e la vince alla grande, dimostrando che si può fare dramma storico senza che il drama distragga dall’immersione in un’epoca.

Shoshana racconta una storia complessa, que...