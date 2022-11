La recensione di La timidezza delle chiome, al cinema dal 10 novembre

La Timidezza delle chiome è uno di quei documentari costruiti lungo un ampio arco di tempo, con una pazienza e uno spirito d’osservazione che richiedono al documentarista – qui Valentina Bertani – di piegarsi umilmente di fronte alla realtà. Si tratta infatti di un doc “character-driven”, dove la narrazione si adatta all’imprevedibilità del soggetto scelto, pur sempre con una scrittura che guidi il reale a fini drammaturgici (non per imbrogliare, ma per dare alla storia un respiro coerente). Bertani compie esattamente questo gesto di umiltà, riuscendo a tirare fuori da “suoi” Benjamin e Joshua un doc che sa di racconto di formazione, tra toni di commedia e momenti di dolcezza che aprono allo spettatore le porte dell’interiorità dei suoi protagonisti.

Benjamin e Joshua Israel sono due gemelli omozigoti con una disabilità intellettiva. Sono caratterizzati da un grande naso, occhi chiari e un’ampia chioma d...