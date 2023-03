Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana: il futuro delle avventure di Tanjiro

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana (To The Swordsmith Village) è disponibile nelle sale italiane dal 2 marzo. Oltre a concludere la saga del quartiere dei piaceri, il lungometraggio introduce lo spettatore nel nuovo grande arco narrativo dedicato ai forgiatori di Katane, personaggi fondamentali dell’opera. Quale miglior modo per prepararsi alla terza stagione della serie, quindi, che recuperare il film al cinema?

Se volete sapere cosa aspetta Tanjiro nei nuovi episodi, questo articolo è ciò che fa per voi. Se invece non volete leggere alcuno spoiler, non proseguite oltre nella lettura!

La riunione delle Lune Crescenti

Dopo la sconfitta nel quartiere dei piaceri, Muzan convoca una riunione delle Lune Crescenti rimaste, mostrando finalmente allo spettatore la vera minaccia alla Squadra Ammazza Demoni. Akaza scopre che non è il primo ad arrivare. La Prima Luna crescente, Kokushibo, è già in attesa di nuovi ordini. Arrivano poi anche Doma (la Seconda), Hantengu (Quarta) e Gyokko (Quinta). Muzan ordina alle ultime due di attaccare il villaggio dei Forgiatori di Katana, così da indebolire la forza bellica degli Ammazza Demoni. Prima di cambiare scena, Kokushibo mostra il suo volto, il demone ha sei occhi e incute terrore perfino in Akaza.

Il sogno di Tanjiro

Due uomini stanno amabilmente discutendo su una veranda. Uno dei due ha degli orecchini molto simili a quelli di Tanjiro, mentre l’altro assomiglia proprio al protagonista di Demon Slayer. I due hanno in braccio un bambino e stanno parlando del suo futuro. Quando l’uomo con gli orecchini si volta, assomiglia al danzatore del fuoco visto da Tanjiro in sogno tanto tempo fa.

Tanjiro si sveglia di soprassalto nell’infermeria della Squadra degli Ammazza Demoni, scoprendo che Zenitsu e Inosuke si sono fortunatamente ripresi. Se Zenitsu è già partito per una nuova missione, Inosuke ha aspettato che Tanjiro si riprendesse. Il protagonista dovrà recarsi al villaggio dei Forgiatori di Katana, per farsi forgiare una nuova arma e per approfittare delle terme guaritrici del posto.

Due Colonne diverse

L’arrivo di Tanjiro al Villaggio dei Forgiatori di Katana verrà ricordato sicuramente per l’inquadratura succinta di Mitsuri Kanroji, la Colonna dell’Amore. La donna accompagna Tanjiro dal capo dei fabbri, prima di allontanarsi per una nuova missione. Kanroji tornerà giusto in tempo per la battaglia con le Lune Crescenti, sfoderando la sua particolare spada.

L’altra Colonna protagonista di questa saga è Muichiro Tokito: silenzioso e arrogante, inizialmente non si fiderà per niente di Tanjiro, credendolo un debole incompetente. Non serve anticiparlo, ma la colonna della foschia cambierà idea durante la battaglia con le Lune crescenti.

Il segreto del manichino

Muichiro è al villaggio dei Forgiatori di Katana per allenarsi con un particolare manichino, capace di eseguire delle mosse letali e sfruttato dagli ammazza demoni per migliorare se stessi. Il manichino ha sei braccia ed è mal ridotto, tant’è che la Colonna della Foschia riesce a strappargli un braccio senza troppi sforzi. Anche Tanjiro si allenerà con il manichino, scoprendo una nuova abilità e soprattutto ciò che si cela al suo interno: una nuova katana!

L’attacco di Hantengu e Gyokko

Ovviamente, la quiete degli allenamenti non può che essere interrotta dalla prossima battaglia. Gyokko, la Quinta Luna crescente, può muoversi attraverso i vasi e generare mostri da essi. Il demone attaccherà i forgiatori più bravi del villaggio, inglobandoli nel vaso e uccidendoli. Ad affrontarlo inizialmente sarà proprio Muichiro, dotato di nuova sicurezza dopo aver incontrato Tanjiro.

Tanjiro invece dovrà sconfiggere Hantengu (la Quarta Luna crescente), e al suo fianco ci saranno la sorella Nezuko e Genya Shinazugawa, l’altra recluta che si fa guidare dall’ira mentre combatte con un fucile a canne mozze. Hantengu è più temibile di quel che sembra: ogni volta che viene tagliato, il suo corpo si moltiplica, dando vita ad altre personalità. Ognuno di questi nuovi corpi è più giovane e ha un’abilità specifica, in grado di piegare i cacciatori in pochi istanti. Ma la vera minaccia della Quarta Luna è una forma ulteriore, nata dall’unione di tutti i corpi in una nuova forma più giovane e instancabile.

Riuscirà Tanjiro a sconfiggere anche questa minaccia? La risposta nella terza stagione di Demon Slayer, in uscita il prossimo 9 marzo in Giappone (e con molta probabilità in simulcast nel resto del mondo su Crunchyroll).

Per prepararsi al meglio, il film DEMON SLAYER: Kimetsu no Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana (To The Swordsmith Village) è disponibile dal 2 marzo nei cinema italiani: il lungometraggio è composto dagli ultimi due episodi della seconda stagione e dal primo episodio della terza.

Conoscete già il futuro di Demon Slayer? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social!

Il film reca il visto censura: 6+ , violenza e armi.