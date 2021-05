Il concetto è quello de. Una persona è chiusa in casa e per vari motivi non può uscire. Ha una gamba rotta, è agorafobia, è agli arresti domiciliari. Poco importa la ragione, quello che conta è che di fronte a lui\lei c’è una finestra, come unico sbocco sul mondo, che dà sulla casa dei vicini. Il gioco è puramente cinematografico: la finestra è ovviamente simbolo dello schermo dove lo spettatore osserva i film. Nella finzione però accade una cosa: chi è sulla soglia guarda (indiscreto), vede un qualcosa che non dovrebbe (un’omicidio) e viene a sua volta visto dagli “attori” di questa scena. L’assassino coglie il voyeurista, il cinema guarda lo spettatore. Ma a differenza di quest’ultimo, che è al sicuro nel buio della sala, il personaggio viene braccato dall’oggetto inquadrato dal suo occhio.

