I migliori film da vedere sotto l’ombrellone 

È sconsigliato portarsi le vecchie tv a tubo catodico in riva al mare. Anche i supertecnologici Oled potrebbero rovinarsi sotto il sole di una qualsiasi spiaggia. Guardare film con il tablet o con il cellulare può essere fattibile, ma quando parliamo dei migliori film da vedere sotto l’ombrellone non intendiamo letteralmente a pochi passi dal mare. Perché l’estate è lunga, il caldo asfissiante e c’è bisogno di intrattenimento. Quindi, sia che restiate a casa o che andiate da qualche parte a godervi le ferie di agosto, vi abbiamo preparato un’agile selezione dei migliori film da vedere per entrare in clima di vacanza.

American Graffiti (1973)

Consigliato a chi ama l’odore della notte

American Graffiti è una delle notti estive più belle mai raccontate al cinema. Quattro amici in un Drive-In al tramonto e poche ore da trascorrere ancora insieme. Un irresistibile film che racconta quei momenti speciali di passaggio, in cui in poche ore sembrano passare anni. Si cresce con le infatuazioni, con i saluti, con la musica e le luci che accompagnano l’alba. Un’alternativa più recente? Tutti vogliono qualcosa di Richard Linkater!

Chiamami col tuo nome

Consigliato a chi ricorda le estati torride italiane

Sia nel romanzo di Andre Aciman che nel film di Luca Guadagnino il sudore che si appiccica alla pelle, il cicaleccio nell’aria, l’acqua che non basta mai sono gli elementi che creano una presenza eterea. Quella dell’estate italiana. Le passioni e gli amori di Elio e Oliver sono anche una macchina dei ricordi. Tutti hanno vissuto almeno un piccolo pezzo di quei momenti in cui la scuola era finita e con la vita che pulsa al massimo si scopre gli altri e se stessi.

Stand by me

Consigliato a chi non esce perché ama il condizionatore

Stand by me si può riassumere come un film che fa venire voglia di sporcarsi, di uscire nell’umidità e vivere le avventure. Il fresco delle abitazioni è noioso. Rob Reiner (e Stephen King) ci ricordano che le emozioni vere si trovano nelle strade. Non c’è tempo da perdere, bisogna catturarle prima che diventino solo un ricordo di un’estate.

Lo squalo

Consigliato a chi al mare si dà le arie

Blockbuster estivo per eccellenza, Lo squalo è il film che ha terrorizzato milioni di persone cambiando completamente la percezione di sicurezza della spiaggia. Uno dei migliori film da vedere sotto l’ombrellone che fa venire voglia di rientrare il prima possibile. Per chi ha già paura è però anche un film parecchio soddisfacente. Perché se la prende con chi si crede indistruttibile, fa abbassare i toni, perché il pericolo è sempre in agguato e va prestata attenzione per coglierne i segnali.

National Lampoon’s Vacation

Consigliato a chi ama le vacanze ma non andarci

Viaggiare è sempre uno stress. Chi dice il contrario mente. Serve una prova? Guardate National Lampoon’s Vacation di Harold Ramis. Alla famiglia Griswold ne capiterà di ogni colore a bordo della loro Family Truckster. Ci possiamo vedere anche un elogio alla perseveranza umana. Perché nulla può fermare una famiglia che vuole farsi le vacanze? E se vi piace date un’occhiata anche a Little miss sunshine.

Non aprite quella porta

Consigliato a chi si perde sempre

18 agosto 1973, cinque giovani restano a secco di benzina nel Texas rurale. Le zanzare, il caldo, il viaggio, saranno l’ultimo dei loro problemi quando incontrano Faccia di Cuoio. Tra i migliori film da vedere d’estate non possono mancare gli horror per quella misteriosa ragione che, la paura, è più bella quando le giornate sono lunghe. Non aprite quella porta ha l’atmosfera giusta: calda e soffocante.

Il raggio verde

Consigliato a chi non è riuscito a organizzarsi

Quinto film del ciclo Commedie e proverbi di Eric Rohmer, Il raggio verde racconta le ferie estive di Delphine. Vuole andare in Grecia ma l’amica con cui doveva andare rinuncia e il viaggio salta. Costretta in città si prodiga, con una buona dose d’ansia, a trovare un modo per passare le vacanze. Sia che siate riusciti a organizzare qualcosa, sia che siate costretti a casa, il film vi parlerà.

L’estate di Kikujiro

Consigliato a chi ha voglia di tenerezza.

Un film di Takeshi Kitano delizioso e per tutti. C’è un bambino, Masao, che vive con la nonna. Va alla ricerca della madre insieme all’adulto Kikujiro. Una storia di amicizia estiva che unisce due generazioni diverse accompagnata dalla indimenticabile colonna sonora di Joe Hisaishi

Il sorpasso

Consigliato a chi vuole ripassare i fondamentali delle vacanze

Nel classico intramontabile di Dino Risi due amici viaggiano in auto il giorno di ferragosto. Uno è colto e studioso, e si preoccupa di prepararsi agli esami universitari. L’altro si gode la vita guidando all’impazzata alla ricerca di donne. Due vacanze che collidono e che raccontano almeno un decennio di società italiana durante gli anni ’60.

Odio l’estate

Consigliato a chi vuole ridere con nostalgia

La cosa incredibile di Odio l’estate è che, nonostante il titolo, è uscito il 30 gennaio 2020. Titolo che esprime un sentimento che qualcuno potrebbe condividere e che gli permette di essere inserito tra i migliori film da vedere sotto l’ombrellone. Aldo Giovanni e Giacomo riciclano molte situazioni e vecchie battute. Lo fanno però così bene che oltre alle risate creano anche un incredibile senso di nostalgia. Potrebbe commuovere.

Quando la moglie è in vacanza

Consigliato a chi è rimasto da solo e vuole compagnia. Si ricrederà.

Billy Wilder ritma le sue commedie con una precisione che si fa fatica a credere. Senza un attimo di stanca Quando la moglie è in vacanza parte da quella solitudine un po’ pruriginosa di quando tutti sono lontani a spassarsela. È quello che succede a Richard Sharman che ha moglie e figli in vacanza e una vicina come Marilyn Monroe. Raggiungerli o trattenersi? Una lotta interiore spassosissima che trova nel fantasticare un perfetto atto terapeutico.

Il pranzo di ferragosto

Consigliato a chi ha tanta pazienza

Un piccolo grande film di Gianni di Gregorio. Un uomo deve passare l’estate a Roma a curare la madre vedova e per mancanza di soldi. Gli amici lo supplicano di accudire per poco, giusto per ferragosto, le loro madri sole. Si ritrova la casa riempita di anziane signore, tutte con le loro esigenze particolari. Una tragicomica avventura che non esagera mai in virtuosismi e fotografa bene le (non) vacanze di molti.

