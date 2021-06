Il terrore dalla sesta luna è su Star di Disney+

La verità sui film brutti è che i film brutti non esistono. Esistono film con difetti più o meno evidenti e numerosi, e soprattutto esistono film ai quali è più o meno facile volere bene: definireste davvero “brutto” un film come Troll 2, che ha un fandom numeroso e appassionato quanto quello del MCU? Il terrore dalla sesta luna, universalmente considerato “un brutto film”, spicca effettivamente nel catalogo di Star perché sta a fianco di una serie di giganti: se sfogliate la categoria “fantascienza” troverete capolavori come Alien, Predator e La mosca, grandi classici tipo Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e Il buco nero, tutti i giganteschi blockbuster targati Marvel… e poi questo piccolo, sfigatissimo film diretto da Stuart Orme, uno che, secondo uno dei due sceneggiatori Terry Rossio, “non saprebbe dirigere se stesso verso l’uscita di un sacchetto di carta”, “couldn’t direct his way out of a paper ...