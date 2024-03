Chissà se tutti i critici che stroncarono Jurassic World – Il dominio dipingendolo come un film mediocre e mal scritto e il segnale che il franchise che inizia con Jurassic e che ha compiuto trent’anni l’anno scorso era arrivato alla fine della corsa ci sono rimasti male quando, nelle scorse settimane, hanno cominciato a rimbalzare notizie su un possibile settimo capitolo. Prima alla regia ci sarebbe dovuto essere David Leitch, poi qualcosa è saltato e ora il prescelto è Gareth Edwards. Ma a parte questo, non sappiamo nulla o quasi sul progetto: pare che Jennifer Lawrence abbia rifiutato un ruolo, pare che Scarlett Johansson sia in trattativa, ma non abbiamo idea di cosa parlerà questo film, e neanche di come si intitolerà.

Per cui, ci siamo detti, perché aspettare e lasciare che a decidere sia un gruppo di persone in abito grigio e stipendio di giada? Lasciamo viaggiare la fantasia! Tanto, dopo aver visto un intero capitolo di un film sui dinosauri ambientato all’interno di una villa, ormai vale tutto. Non lasciamo che sia Hollywood a decidere! Ecco i nostri t suggerimenti, sogni, suggestioni, incubi da peperonata sul futuro di Jurassic World.

Jurassic World… in Space! e Jurassic World: Galaxy

Una volta che hai esaurito il mondo, dove altro puoi andare? Nello spazio, ovviamente: chiedete a Fast & Furious. Le possibilità che si aprono nel momento in cui si abbandonano i confini del nostro pianeta sono infinite: servono almeno un paio di film per cominciare. Il primo racconta il primo volo spaziale di un dinosauro, e la scoperta di un pianeta abitabile ai confini del sistema solare. Il secondo potrebbe diventare un’intera trilogia che racconta la conquista della galassia da parte dei Velociraptor che hanno Chris Pratt come animale domestico. (incidentalmente: Jurassic Galaxy esiste già, dannazione)

Jurassic World: Hollow Earth

Immancabile e forse necessario crossover con il MonsterVerse di Kong e Godzilla, che nell’ultimo (ormai penultimo) capitolo della sua saga ha introdotto questo clamoroso concetto della Terra cava dentro la quale prospera un intero ecosistema di mostri pazzi. Immaginate se fosse lì che si decide di costruire il prossimo parco dei dinosauri!

Jurassic Cruise

Un gruppo di dinosauri devono venire trasferiti da un capo all’altro dell’oceano su una gigantesca nave da crociera in grado di contenerli. Le cose non vanno come previsto. L’ambientazione limitata obbligherà con ogni probabilità a usare solo dinosauri di media o piccola taglia. Il modello è Alien, il rischio è che esca invece un Demeter – Il risveglio di Dracula con i Compsognathus.

Jurassic Zoo

Tipo Jurassic Park, ma al posto degli ampi spazi verdi recintati la struttura è proprio quella di uno zoo cittadino, con gabbiette piccine e un po’ squallide e nessun contatto tra specie diverse. Noiosissimo e incredibilmente triste, vincerebbe probabilmente un Oscar.

Jurassic Flat

Una grande sfida concettuale, che raccoglie la sfida del film di Bayona e la rilancia: il film di dinosauri ambientato interamente in 70 metri quadri con balcone, al terzo piano senza ascensore. Si sta ancora discutendo di quali dinosauri usare: una proposta affascinante è un singolo Apatosaurus, del quale per tutto il film vedremo solo una porzione del collo.

Jurassic World Origins

Quello che manca al franchise di Jurassic Park è una bella origin story: eccovi quindi Terrence Malick alle prese con una storia di amebe, mitocondri e le prime fasi dell’evoluzione della vita sulla Terra. Consigliabile accompagnare la visione con abbondanti sostanze stupefacenti.

Jurassic Mark

La storia di Mark, stagista al Jurassic Park, che spera di potersi pagare gli studi di filosofia comparata con il magro stipendio offerto da John Hammond. Una simpatica commedia corale nella quale faremo la conoscenza della variegata fauna che lavora dietro le quinte del parco di dinosauri più famoso del mondo.

Jurassic World War II

Sapete cosa va molto di moda (da circa ottant’anni)? I film sulla Seconda Guerra Mondiale. E se si potesse metterci anche dei dinosauri? Non serve chiedere altro, Christopher Nolan è pronto a gettarsi nella più grande sfida della sua carriera: far scontrare un triceratopo e un carro armato.

Jurassic Disneyworld

Altro crossover indispensabile, quello tra il fatato mondo dei personaggi Disney e quello dei dinosauri clonati a partire dal DNA trovato in una zanzara. Non chiedeteci come possa funzionare, ma non ci dispiacerebbe vedere Topolino sbranato da un Velociraptor. Per ridere, eh! Senza cattiveria.

