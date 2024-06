Horizon: An American Saga esce nelle sale il 4 luglio

C’è stato un momento, parecchio lungo a dire il vero visto che si può sostanzialmente identificare con gli anni Novanta, nel quale “Kevin Costner” era sinonimo di “cinema”. Era uno degli attori più richiesti, pagati e riconoscibili al mondo, e anche uno dei più entusiasti di fare il suo mestiere; azzeccava un film dopo l’altro e avere il suo nome nel cast significava essere sicuri di incassare tanti soldi e tanti elogi da pubblico e critica. Poi la carriera del californiano dagli occhi di ghiaccio ha subito una flessione, salvo riprendersi negli ultimi anni anche grazie alla TV – fino ad arrivare a oggi, alla vigilia dell’uscita di Horizon: An American Saga, la sua epica opera in due parti che promette di essere il suo lavoro più ambizioso nonostante tutti i problemi che ha avuto.

Mentre attendiamo che Horizon sia visibile anche a noi comuni mortali, quindi, abbiamo pensato fosse cosa buona e giusta ripercorrere la sua carriera, e selezionare per voi quelli che secondo noi sono i suoi 10 ruoli migliori, più importanti, più iconici, insomma scegliete voi la definizione che preferite. Non è stato facile: in curriculum ha una cinquantina e più di ruoli, molti dei quali non si sarebbero meritati l’esclusione da questa selezione. Ma tant’è, è la dura legge del 10: se qui sotto vi sembra che manchi qualcosa di clamoroso fatecelo pure notare, siamo certi che lo farete con garbo ed educazione come si addice alla comunicazione via social. Ah, ovviamente i ruoli non sono in ordine di preferenza, ma puramente alfabetico.

Balla coi lupi

Forse il film che più di tutti ha definito e indirizzato la carriera del Kevin Costner attore ma non solo. Eccessivo, strabordante, infinito (in home video in Italia uscì sotto forma di due VHS separate), sicuramente con il senno di poi anche un po’ melenso e retorico, ma è un film che, al di là del suo innegabile valore cinematografico, ha anche il merito di avere dato il primo grande colpo di grazia al western tradizionale, ben due anni prima di Gli spietati di Eastwood, e costretto il genere più rappresentativo degli USA a rimettersi in discussione.

Bull Durham – Un gioco a tre mani

Uno dei più grandi classici del cinema sportivo anni Ottanta/Novanta, Bull Durham si ricorda con piacere anche perché, in mezzo alla retorica tipica del genere e a una storia classica ma molto efficace, è tremendamente divertente – non lo diciamo solo noi, ma anche l’American Film Institute.

Guardia del corpo

Potreste contestare l’inserimento di questo titolo in una classifica dei migliori film di Costner, perché Guardia del corpo è riconosciuto da più parti come… be’, non un granché, tanto che anche i sempre simpaticissimi Razzie lo candidarono come film peggiore dell’anno. Ma ci sono film che con il tempo si sono conquistati uno status di culto indipendentemente dal loro valore: qui per esempio la colonna sonora di Whitney Houston dovrebbe bastare per salvarlo da ogni critica. E poi parliamo di ruoli, non di valore del film, e vi sfidiamo a dire che Costner qui non è efficacissimo.

Revenge – Vendetta

Forse il più sottovalutato dei film di questa lista (o forse no…), oltre ad avere un Costner in gran forma ha anche il merito di essere diretto da uno dei più grandi registi di sempre, il mai troppo compianto Tony Scott. Tratto da un racconto breve di Jim Harrison, è un raro caso di adattamento che è sostanzialmente identico al materiale originale e funziona alla grande anche così.

Robin Hood – Principe dei ladri

Mel Brooks lo prese in giro nel suo Robin Hood – Un uomo in calzamaglia per via del suo improponibile accento inglese, ma resta il fatto che il Robin Hood di Kevin Costner ha un carisma e una potenza che gli altri Robin Hood cinematografici si sognano, con l’eccezione di Errol Flynn. Aiuta anche che il film sia magnifico, cupissimo e trascinante dalla prima all’ultima scena.

Terra di confine – Open Range

Altro film abbastanza sottovalutato nonostante il discreto successo di critica e pubblico, ribadiva già vent’anni fa come il western e le storie di frontiera siano la dimensione perfetta per l’autorialità di Costner – come dimostrato dai suoi ultimi lavori, da Yellowstone a Horizon (sulla fiducia, ma siamo sicuri di non sbagliarci).

The Untouchables – Gli intoccabili

Un film nel quale Kevin Costner recita accanto a una serie infinita di altri giganti, e nel quale si becca uno degli insulti più famosi della storia del cinema:

Un mondo perfetto

Uno dei migliori film di Clint Eastwood con una delle migliori interpretazioni di Kevin Costner di sempre. Potremmo parlarne per migliaia di battute ma l’abbiamo già fatto abbastanza di recente: trovate la nostra analisi qui.

Waterworld

Ecco l’altro “film più sottovalutato” della carriera di Kevin Costner. Non date ascolto a chi lo critica e ne mette in evidenza tutti i difetti: ha perfettamente ragione, ma non è quello il punto. Il punto è la clamorosa ambizione che si nasconde dietro a questo progetto, e anche il fatto che sia un film in un certo modo profetico, o quantomeno più attento alle sorti del nostro pianeta di quanto fosse lecito aspettarsi da un kolossal del 1995. Meriterebbe una rilettura fatta per bene: non escludiamo di farlo entro la fine dell’estate.

Wyatt Earp

Altro film del quale abbiamo parlato di recente, mettendolo a confronto con il “rivale” Tombstone. Trovate qui la nostra analisi, nel quale lo definivamo “un western ultra-classico che più classico non si può con un cast da far girare la testa, una regia tanto vecchio stile quanto illuminata, e… una sceneggiatura che non rende giustizia né al dispiego di mezzi e talento”. Imperfetto, quindi, ma con un Costner in formissima (e con dei gran bei baffi).

