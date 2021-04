Dal 26 aprile sarà possibile riaprire i cinema sul territorio italiano, nelle zone cosiddette “gialle” e rispettando le norme di sicurezza per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (i dettagli devono ancora essere confermati definitivamente dal governo, ma si parla di biglietti preassegnati, capienza al 50% e obbligo di mascherina, mentre il nodo del coprifuoco alle 22 e del consumo di cibo e bevande sembra non verrà sciolto). Si tratta, in realtà, di un primo passo verso la riapertura vera e propria su scala nazionale (che non è possibile a causa della divisione in zone) e quindi di una programmazione cinematografica con i grandi blockbuster italiani e internazionali, ma è un primo passo necessario. L’esercizio cinematografico sta già dimostrando di voler affrontare questa fase con senso di realismo ma anche di ottimismo, molti monosala si preparano a riaprire e da quello che ci risulta anche una grande catena come UCI Cinemas intende aprire dove possibile.

Ma quali saranno i film disponibili nelle sale? I distributori hanno già iniziato ad annunciare la disponibilità di diversi titoli, si tratta di film già disponibili in digitale o in streaming ma che hanno caratterizzato questa prima parte della stagione, alcuni saranno protagonisti della Notte degli Oscar e gli spettatori potrebbero gradire di vederli, finalmente, sul grande schermo. Una fonte interna all’esercizio cinematografico ci spiega che durante questo 2021 i cinema potrebbero tollerare senza troppi problemi la contemporaneità dell’uscita in sala, a fronte di una maggiore flessibilità nei prezzi di noleggio delle copie, proprio in nome del realismo di cui sopra. La speranza è in un ultimo quadrimestre dell’anno molto più simile alla normalità, con un’ampia programmazione di uscite cinematografiche e un ritorno all’esclusività dell’uscita in sala nel 2022. Esclusività che è a vantaggio anche degli stessi distributori (non è un caso che negli Stati Uniti la Warner Bros. abbia assicurato un ritorno al rispetto delle finestre cinematografiche, anche se accorciate, dall’anno prossimo).

Per quanto riguarda i film in arrivo in questa primissima fase, Academy Two ha annunciato l’uscita di Minari, candidato a sei premi Oscar. Sempre a proposito di Oscar, Lucky Red ha annunciato l’uscita di Mank di David Fincher il 26 aprile e Pieces of a Woman di Kornél Mundruczó il 5 maggio. Il 29 aprile arriverà invece Bad Luck Banging or Loony Porn di Radu Jude, mentre il 13 maggio Maternal di Maura Delpero.

Disney ha confermato poco fa su Facebook che Raya e l’ultimo drago uscirà al cinema (dove possibile), lo stesso dovrebbe accadere con Nomadland, favorito agli Oscar, la cui uscita è prevista su Disney+/Star (senza sovrapprezzo) il 30 aprile.

Notorious Pictures ha programmato al 28 aprile l’uscita del film d’animazione 100% lupo, e al 6 maggio di Io rimango qui di André Erkau.

Universal Pictures invece ha fissato al 13 maggio l’uscita di Io sono nessuno e al 20 maggio quella di Voyagers. Una donna promettente, candidato a cinque Oscar, potrebbe invece arrivare in sala a fine mese.

Tucker Film, invece, riporterà in sala In the Mood for Love di Wong Kar Wai in versione 4K mercoledì 28 aprile, e si ripromette di riportare prossimamente al cinema anche le sue prime due opere, As Tears Go By e Days of Being Wild, e le versioni 4K di Angeli perduti, Hong Kong Express e Happy Together.

Eagle Pictures sul suo sito ufficiale ha segnato al 12 maggio l’uscita in sala di Sul più bello di Alice Filippi, già disponibile in streaming,

Nulla si sa invece di Warner Bros., che oggi esce in digital con Non mi uccidere e il 6 maggio lancerà, sempre in digital, Godzilla vs Kong: la speranza dei fan è che la major decida di portare in sala queste due pellicole quando sarà possibile, ma al momento non sappiamo se accadrà.

Per esercenti, distributori e stampa sarà possibile fare il punto il 4 e il 5 maggio, durante le giornate professionali di cinema: la convention quest’anno sarà virtuale e verrà caratterizzata dalla parola chiave “reload”, verranno presentati i listini cinematografici e sarà l’occasione per fare piani più strutturati per i prossimi mesi (sono tantissimi i film italiani pronti). Certo, la ripartenza sarà graduale e dipenderà soprattutto dall’andamento della pandemia, ma la speranza è che già a fine maggio siano possibili riaperture più ampie, in vista dell’uscita di un numero maggiore di pellicole internazionali.

Vi terremo aggiornati!