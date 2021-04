Non sembra passato un anno da quandoha vinto (più o meno a sorpresa) la 92esima edizione degli Oscar, e infatti è passato molto di più: per la precisione quasi 15 mesi, ed eccoci qui, con una pandemia di mezzo, a proporre i nostri pronostici per la 93esima edizione degli Academy Awards. Ci siamo già sbilanciati durante la diretta Twitch Cinema con Nonno Alò , inoltre vi ricordiamo ancora una volta che potete inviarci i vostri pronostici fino all’inizio della cerimonia (chiuderemo le votazioni intorno alle 2 del mattino di lunedì) in questa pagina

L’anno scorso la stagione dei premi “compressa”, per la decisione dell’Academy di fissare all’8 febbraio la cerimonia (un po’ prima del solito), ha avuto un impatto: pochi film che hanno ricevuto tante candidature, campagne promozionali serrate e la fiammata finale di Parasite. Non è facile invece analizzare la stagione dei premi di quest’anno, per via dell’enorme incertezza dovuta alla pandemia. Per la prima volta dal 1932/33 i film sono stati selezionati a cavallo di due anni (il calendario infatti è stato esteso al 28 febbraio 2021, comprendendo le uscite di 14 mesi). Con i cinema chiusi, il successo in sala non può influenzare i seimila membri dell’Academy, mentre il successo in streaming è ancora troppo impalpabile, non avendo metriche “trasparenti” come gli incassi. Diventano probabilmente più centrali i premi ottenuti ai festival (quelli che si sono svolti), i premi di categoria e la spinta promozionale anche e soprattutto di colossi dello streaming come Netflix e Amazon, che quest’anno hanno avuto il campo libero. I vari eventi fisici, le feste e i luncheon, sono stati trasformati in una miriade di eventi virtuali che si sono svolti nel corso degli ultimi mesi. Ma non è da escludere che il contesto socio-politico abbia avuto un impatto sul modo in cui i membri dell’Academy hanno votato, producendo quindi qualche sorpresa.

Un anno fa avevamo ipotizzato che il sistema preferenziale con cui si sceglie il miglior film avrebbe potuto riservare grosse sorprese, e così è stato. Quest’anno c’è un solo film che ha davvero tutte le carte in regola per vincere, e non ci sono particolari dubbi nonostante tante pellicole abbiano ottenuto una dose più o meno uguale di nomination.

Ma andiamo con ordine.

MIGLIOR FILM

[Nominati: Una donna promettente, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Il processo ai Chicago 7, Sound of Metal]

Come ogni anno, ricordiamo come funziona il sistema preferenziale con cui viene votato il premio al miglior film: secondo questo sistema non è per forza il film che ottiene da subito più voti a vincere, ma quello che ottiene un consenso più ampio e generalizzato all’interno delle migliaia di membri dell’Academy. L’anno scorso Parasite ha sconvolto i pronostici di molti, dimostrando di avere il consenso in assoluto più ampio e portando a casa anche alcuni Oscar importanti come regista e sceneggiatura. In quel caso, la vittoria del SAG al miglior cast d’insieme dimostrò un enorme sostegno da parte degli attori, che sono una parte sostanziosa dell’Academy. Quest’anno le cose potrebbero andare in maniera diametralmente opposta: il SAG al miglior cast d’insieme è andato a Il processo ai Chicago 7, ma l’Oscar al miglior film a nostro avviso andrà a Nomadland, che ha vinto virtualmente qualsiasi premio necessario ad ottenere la statuetta: Leone d’Oro, il Premio del Pubblico a Toronto, Golden Globe, Critics Choice, BAFTA, PGA, DGA. Il cast d’insieme non ha ricevuto riconoscimenti alla SAG semplicemente perché… non c’è. Insomma, a nostro avviso le statistiche vedono Nomadland vincitore senza grandi contendenti quest’anno.

Secondo noi vincerà: Nomadland

Potrebbe vincere: Il processo ai Chicago 7

MIGLIORE REGIA

[Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Una donna promettente), David Fincher (Mank), Thomas Vinterberg (Un altro giro), Chloé Zhao (Nomadland)]

Anche in questa categoria Nomadland dovrebbe spuntarla sugli altri. Chloé Zhao ha vinto moltissimi premi, incluso recentemente il BAFTA, e il fondamentale DGA. Sarà la seconda donna della storia a vincere l’Oscar come miglior regista, e la prima di origini asiatiche. Non ci sono dei veri contendenti, a naso potremmo dire che Thomas Vinterberg potrebbe soffiarle il premio alla luce di quanto accaduto l’anno scorso con Parasite e per l’amore che sembra aver dimostrato l’Academy per Un altro giro. Ma la realtà è che questo è uno dei premi più blindati di quest’edizione.

Secondo noi vincerà: Chloé Zhao

Potrebbe vincere: Thomas Vinterberg

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

[Riz Ahmed – Sound of Metal, Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom, Anthony Hopkins – The Father, Gary Oldman – Mank, Steven Yeun – Minari]

Chadwick Boseman otterrà quasi certamente il premio Oscar postumo per la sua intensa interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom. Sarà un premio non solo all’interpretazione, ma anche alla dedizione di quest’attore, che ha recitato fino agli ultimi mesi di vita senza che quasi nessuno sapesse della lotta contro il cancro che stava combattendo da anni. Boseman è stata una figura centrale a Hollywood negli ultimi anni, un vero e proprio simbolo, e la sua scomparsa ha scosso il mondo ad agosto del 2020. L’unico altro attore che potrebbe ricevere il premio è Anthony Hopkins, che ha visto una forte crescita nelle ultime settimane, arrivando a vincere il BAFTA per la sua straordinaria interpretazione in The Father e che probabilmente è anche quello che meriterebbe l’Oscar di più se ci limitassimo ad analizzare la recitazione. Ma siamo certi che non se la prenderà se non dovesse vincere questa seconda statuetta.

Secondo noi vincerà: Chadwick Boseman

Potrebbe vincere: Anthony Hopkins

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

[Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom, Andra Day – The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby – Pieces of a Woman, Frances McDormand – Nomadland, Carey Mulligan – Una donna promettente]

Questa categoria è più complicata. Ragionando di statistiche, Frances McDormand dovrebbe ottenere il suo terzo Oscar visto il sostegno generale che dovrebbe ricevere Nomadland (e visto il recente BAFTA). Le altre due papabili sono Viola Davis, la cui interpretazione è stata premiata dalla SAG, e Carey Mulligan, che ha fatto parlare moltissimo di sé per Una donna promettente e che è l’unica tra queste tre a non aver vinto ancora l’Oscar. Si tratta comunque di una cinquina straordinaria, e ognuna di queste attrici potrebbe vincere l’Oscar (anche Andra Day, il Golden Globe le ha dato molta visibilità).

Secondo noi vincerà: Frances McDormand

Potrebbe vincere: Viola Davis

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

[Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7, Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. – Quella notte a Miami…, Paul Raci – Sound of Metal, Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah]

In questa categoria c’è un frontrunner, ed è Daniel Kaluuya: ha vinto il premio della SAG, il Golden Globe, il Critics Choice e il BAFTA. Difficile che qualcuno lo batta, tuttavia la presenza (sorprendente) di Lakeith Stanfield per lo stesso film, Judas and the Black Messiah, potrebbe complicare le cose in quando le doppie nomination spesso si cannibalizzano a vicenda. Potrebbe spuntarla Sacha Baron Cohen per Il processo ai Chicago 7?

Secondo noi vincerà: Daniel Kaluuya

Potrebbe vincere: Sacha Baron Cohen

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

[Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema, Glenn Close – Elegia americana, Olivia Colman – The Father, Amanda Seyfried – Mank, Yoon Yeo-jeong – Minari]

Anche qui le cose non dovrebbero essere troppo complicate: Yoon Yeo-jeong è riconosciuta universalmente come il simbolo di Minari, film che ha ottenuto ben sei nomination, ed è stata premiata dalla SAG e dai BAFTA. Ci sono due possibili contendenti: una è Olivia Colman, nonostante il recente Oscar (non sarebbe affatto la prima volta) e l’altra è Gleen Close, giunta all’ottava nomination, che potrebbe vincere una sorta di Oscar alla carriera (con buona pace del fatto che Elegia americana le è valsa anche la nomination ai Razzie).

Secondo noi vincerà: Yoon Yeo-jeong

Potrebbe vincere: Olivia Colman

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

[Judas and the Black Messiah, Minari, Una donna promettente, Sound of Metal, Il processo ai Chicago 7]

Non sempre i premi di categoria sono indicativi di come andranno gli Oscar alla miglior sceneggiatura, perché spesso alcuni nominati vengono esclusi dai WGA per questioni legate al regolamento. Tuttavia quest’anno Emerald Fennell sembra destinata a ottenere l’Oscar dopo aver vinto il WGA: spesso il premio alla migliore sceneggiatura originale è una sorta di “Oscar di esordio alla regia”, come dimostra quanto accaduto a Jordan Peele per Scappa – Get Out. Aaron Sorkin potrebbe soffiarle il premio, ma è davvero improbabile.

Secondo noi vincerà: Una donna promettente

Potrebbe vincere: Il processo ai Chicago 7

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

[La tigre bianca, Borat: Seguito di film cinema, The Father, Quella notte a Miami…, Nomadland]



Le statistiche dicono che Nomadland per vincere l’Oscar al miglior film deve ottenere anche qualche premio importante come regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia. Ne otterrà alcuni, ma probabilmente non quello alla migliore sceneggiatura adattata: nelle ultime settimane, infatti, The Father si è rafforzato molto e le numerose nomination in varie categorie dovrebbero tradursi in questo premio. Nessuno dei due film era candidato al WGA (che infatti ha premiato Borat 2), per le questioni burocratiche di cui sopra.

Secondo noi vincerà: The Father

Potrebbe vincere: Nomadland

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

[Un altro giro, Collective, The Man Who Sold His Skin, Quo vadis, Aida?, Shaoninan de ni]

Qui non ci sono storie: la nomination a Thomas Vinterberg come miglior regista rafforza enormemente Un altro giro per l’Oscar a miglior film internazionale, non avesse già vinto molti altri premi. Gli altri due contendenti sono Collective (che ha una seconda nomination come documentario) e Quo vadis, Aida?

Secondo noi vincerà: Un altro giro

Potrebbe vincere: Quo vadis, Aida?

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

[Soul, Onward, Over the Moon, Wolfwalkers, Shaun, vita da pecora: Farmageddon – il film]

Anche qui le nomination multiple e i premi vinti finora piazzano Soul come il principale contendente, ma l’Academy potrebbe sorprendere tutti e premiare il gioiello tra i film nominati, e cioè Wolfwalkers. Sarebbe un colpo di scena soprattutto per Apple, che ha distribuito la pellicola in tutto il mondo e, soprattutto, l’ha promossa pesantemente tra i membri dell’Academy…

Secondo noi vincerà: Soul

Potrebbe vincere: Wolfwalkers

MIGLIORE FOTOGRAFIA

[Judas and the Black Messiah, Mank, Il processo ai Chicago 7, Nomadland, Notizie dal mondo]

Questo è uno dei premi tecnici che tendenzialmente si porterà a casa Nomadland, nonostante l’ASC sia andato a Mank. Capita abbastanza spesso, infatti, che il premio di categoria dei direttori della fotografia sia disgiunto dal relativo Oscar, e recentemente è successo con Cold War. La fotografia di Nomadland ha ricevuto moltissimi riconoscimenti ed è uno dei tratti distintivi del film, a nostro avviso sarà quindi il lavoro di Joshua James Richard a spuntarla.

Secondo noi vincerà: Nomadland

Potrebbe vincere: Mank

MIGLIOR MONTAGGIO

[Alan Baumgarten – Il processo ai Chicago 7, Giōrgos Lamprinos – The Father, Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal, Frédéric Thoraval – Una donna promettente, Chloé Zhao – Nomadland]

Quando la categoria di miglior montaggio non viene vinta dalla pellicola che vince il miglior film, spesso va a braccetto con il miglior sonoro. In questo caso, tutti e cinque i film nominati sono anche nominati come miglior film, quindi la logica porterebbe a dire che Nomadland possa vincere la statuetta. Tuttavia a nostro avviso ci sono due pellicole in cui il montaggio spicca su tutti: Il processo ai Chicago 7, vincitore non a caso dell’ACE Eddie (nella categoria film drammatico) e Sound of Metal. Quest’ultimo si aggiudicherà molto probabilmente l’Oscar al miglior sonoro, e alla luce delle sei nomination che ha ottenuto potrebbe vincere anche questo premio.

Secondo noi vincerà: Sound of Metal

Potrebbe vincere: Il processo ai Chicago 7

MIGLIORE SCENOGRAFIA

[Mank, Notizie dal mondo, Tenet, The Father, Ma Rainey’s Black Bottom]

Nominato a dieci Oscar, Mank dovrebbe portare a casa con una certa sicurezza almeno questo premio tecnico. La ricostruzione della Hollywood dell’età dell’Oro, resa più drammatica dalla fotografia in bianco e nero, senza dubbio i membri dell’Art Director Guild, che l’hanno premiata, e non è un caso che questo sia stato l’unico BAFTA vinto dal film. In alternativa, un altro film d’epoca dalle scenografie molto ricche è Ma Rainey’s Black Bottom, ma è davvero difficile che l’Oscar non vada a Mank.

Secondo noi vincerà: Mank

Potrebbe vincere: Ma Rainey’s Black Bottom

MIGLIORI COSTUMI

[Emma., Pinocchio, Mulan, Ma Rainey’s Black Bottom, Mank]

Ci sono film che vengono ricordati quasi esclusivamente per i loro costumi, e spesso ottengono l’Oscar in questa categoria. Il film in questione, quest’anno, è Emma, se non fosse che Ma Rainey’s Black Bottom ha ottenuto sia il BAFTA che il CDG: nel caso vincesse, la Roth a 89 anni sarebbe la persona più anziana a vincere un Oscar competitivo.

Secondo noi vincerà: Ma Rainey’s Black Bottom

Potrebbe vincere: Emma.

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

[Pinocchio, Elegia americana, Emma., Ma Rainey’s Black Bottom, Mank]

Le chance di Pinocchio di vincere quest’Oscar sono tutte relative a quanti membri dell’Academy sono riusciti effettivamente a vedere lo screener del film nell’ultimo anno. Il premio di categoria, comunque, è andato a Ma Rainey’s Black Bottom, che effettivamente fa del trucco di Viola Davis uno strumento fondamentale nella sua interpretazione.

Secondo noi vincerà: Ma Rainey’s Black Bottome

Potrebbe vincere: Pinocchio

MIGLIORE COLONNA SONORA

[Da 5 Bloods, Minari, Notizie dal mondo, Mank, Soul]

Qui non ci sono molte alternative alla vittoria di Soul: apprezzatissimo durante tutta la stagione dei premi, il lavoro di Reznor/Ross/Batiste ha un ruolo fondamentale nel film Pixar.

Secondo noi vincerà: Soul

Potrebbe vincere: Notizie dal mondo

MIGLIORE CANZONE

[Judas and the Black Messiah, Il processo ai Chicago 7, Eurovision Song Contest, La vita davanti a sé, Quella notte a Miami…]

Cinque canzoni molto forti per cinque motivi diversi, ma è difficile che la nostra Laura Pausini possa battere Leslie Odom Jr.: Quella notte a Miami… è nominato a tre Oscar, e uno di questi è anche per l’interpretazione da non protagonista di Odom Jr. La canzone ha vinto il Critics’ Choice Award, e sebbene il Golden Globe sia andato alla Pausini riteniamo che la cantante di Solarolo questa volta non vincerà (con buona pace di Diane Warren, qui alla sua dodicesima nomination).

Secondo noi vincerà: Quella notte a Miami…

Potrebbe vincere: La vita davanti a sé

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

[L’unico e insuperabile Ivan, Mulan, Tenet, The Midnight Sky, Love and Monsters]

I nomi presenti in questa categoria dimostrano la penuria di grandi blockbuster cinematografici ricchi di effetti visivi dell’anno della pandemia. Quale ironia che sia Tenet il probabile vincitore di quest’Oscar, quando Christopher Nolan notoriamente cerca di realizzare più effetti speciali dal vivo possibile.

Secondo noi vincerà: Tenet

Potrebbe vincere: The Midnight Sky

MIGLIOR SONORO

[Sound of Metal, Soul, Mank, Il nemico invisibile, Notizie dal mondo]

C’è un film, tra quelli candidati in questa categoria, che ha per protagonista il suono, ed è Sound of Metal. Come dicevamo prima, l’Academy l’ha così apprezzato da dargli sei nomination, e questo è l’Oscar che porterà a casa con tutta certezza, avendo ottenuto anche il relativo premio di categoria, il Golden Reel. L’alternativa è Il nemico invisibile, che come tutti i film di guerra finisce per essere tra i favoriti per il suono.

Secondo noi vincerà: Sound of Metal

Potrebbe vincere: Il nemico invisibile

MIGLIOR DOCUMENTARIO

[Il mio amico in fondo al mare, Time, Collective, El agente topo, Crip Camp]

Qui i contendenti principali sono due: Il mio amico in fondo al mare e Collective. Quest’ultimo, avendo ottenuto anche la nomination come miglior film internazionale, dovrebbe essere il favorito ma Il mio amico in fondo al mare ha avuto un tale successo che è probabile che sia stato visto letteralmente da tutti i membri dell’Academy (o almeno che ne abbiano sentito parlare).

Secondo noi vincerà: Il mio amico in fondo al mare

Potrebbe vincere: Collective

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

[Genius loci, Ja-Folkio, Opera, Se succede qualcosa vi voglio bene, La tana]

Discorso analogo per questa categoria: Se succede qualcosa, vi voglio bene ha fatto il giro del mondo durante la pandemia e ha ottenuto molti riconoscimenti. Un contendente forte, però, è Opera che potrebbe ottenere l’Oscar a sorpresa.

Secondo noi vincerà: Se succede qualcosa, vi voglio bene

Potrebbe vincere: Opera

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

[Colette, A Concerto is a Conversation, Do not Split, Hunger Ward, A Love Song dor Latasha]

Tra questi cinque corti, A Concerto is a Conversation è quello che ha avuto più visibilità, anche se Hunger Ward e Do Not Split sono molto attuali (tanto che a Hong Kong non verranno trasmessi gli Oscar a causa della nomination di quest’ultimo). A spuntarla potrebbe essere Colette, un corto sull’olocausto.

Secondo noi vincerà: A Concerto is a Conversation

Potrebbe vincere: Colette

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION

[Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers, White Eye]

Una categoria molto difficile da pronosticare, anche se Two Distant Strangers è di estrema attualità (essendo ispirato all’omicidio di George Floyd) e questo potrebbe aver toccato le corde dell’Academy in una stagione particolarmente politica.

Secondo noi vincerà: Two Distant Strangers

Potrebbe vincere: Qualunque altro

Vi ricordiamo che domenica noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch, partecipando prima a tre blocchi della maratona sul canale Twitch della Slim Dogs (alle 18:05 Gabriele Niola insieme a Gabriele Mainetti, alle 20:15 Andrea Bedeschi insieme ad Andrea Arcangeli, alle 23:30 Francesco Alò insieme a Claudio Di Biagio). In contemporanea con l’ultimo blocco, sul canale Twitch BADTASTEITALIA inizierà la nostra lunga diretta dedicata alla Notte degli Oscar, durante la quale interverranno Andrea Francesco Berni, Francesco Alò, Mirko D’Alessio, Angelica Arfini, Michele Caspani (in collegamento da Los Angeles). Insieme, seguiremo tutta la cerimonia, commentando i premi (e aggiornando il sito!) insieme a chi deciderà di guardare gli Oscar in nostra compagnia. La Notte degli Oscar, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Italia su Sky: la cerimonia vera e propria inizierà alle 2 del mattino.

In preparazione alla serata, vi invitiamo a compilare i vostri pronostici:

Vi ricordiamo inoltre che da pochi giorni abbiamo inaugurato il nostro canale Discord, per accedere al quale è necessario essere abbonati al nostro canale Twitch o a BadTaste+.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.