L’idea di questa rubrica nasce dal pezzo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa su Una pallottola spuntata, che si apriva con quella che poteva sembrare una excusatio non petita: la considerazione, cioè, che c’è una lunga serie di film, generalmente ma non per forza afferenti alla commedia, che fanno scattare immediatamente il pensiero “oggi non lo si potrebbe fare!”. Non importa il fatto che sia vero o meno – molto spesso non lo è, e c’è una lunga lista di film contemporanei che lo dimostra –, quello che conta è una percezione diffusa. E non a caso! Non dobbiamo certo essere noi a dirvi che stiamo vivendo in un momento culturalmente di passaggio, nel quale molte cose che abbiamo dato per scontate per anni o decenni vengono messe in discussione e, in certi casi, eliminate dal discorso pubblico – ed è quasi sempre un bene, cioè, siamo convinti che nessuno si lamenti seriamente del fatto che oggi si cerca di non inserire battute gratuitamente omofobe anche nelle commedie più scorrette.

Il punto di questa rubrica, però, non è quello di giudicare questi cambiamenti, di stabilire se si stesse meglio prima oppure oggi. Il punto di questa rubrica è cercare di capire il perché, senza emettere sentenze. Abbiamo cercato di raccogliere solo film dei quali si sia discusso in qualche modo negli ultimi anni, che sono già stati messi in discussione da gente ben più importante di noi; e di integrarli qui e là con qualche opera della quale secondo noi è interessante parlare nell’ottica di un sereno confronto con le sensibilità dell’epoca e quelle odierne. Lo ripetiamo: senza giudizio! Vogliamo solo testimoniare come sia cambiato lo zeitgeist nel tempo, e contestualmente cercare di capire se sia davvero cambiato – ci sono film che, anche se rivisti con i famigerati “occhi di oggi”, sono perfettamente ricevibili, se si sa capirli. E altri che bisogna invece contestualizzare per poter accettare. Il nostro scopo ultimo, quindi, è di invitarvi a riguardarveli tutti, e farvi un’idea vostra: anche i film che oggi “non si potrebbero più fare” valgono sempre la pena di essere rivisti.

Rivisti oggi

Classifiche consigliate