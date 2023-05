The First Slam Dunk

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ci siamo quasi: da questo mercoledì potrete fiondarvi in sala per The First Slam Dunk, il tanto atteso debutto al cinema dell’opera di Takehiko Inoue con la tecnica 3DCG.

Abbiamo deciso di darvi un antipasto di alcuni dei momenti migliori del film. La 3DCG è una tecnica mista tra motion capture, modellizzazione 3D e animazione tradizionale. La 3DCG sfrutta le texture in modo tale che ricordino quelle delle illustrazioni cartacee in uno stile grafico che valorizza i movimenti dei protagonisti, rendendoli fluidi e realistici. Il tutto si somma all’ottimo lavoro di regia dello stesso Inoue e all’ottimo comparto sonoro.

Il Gorilla Dunk

Il primo Gorilla Dunk di Akagi contro l’imbattibile Sannoh è il momento esatto in cui vi renderete conto che la 3DCG di The First Slam Dunk è la tecnica migliore per raccontare questa straordinaria partita. Come dicevamo nell’introduzione infatti, si tratta del primo momento in cui ci si rende conto che ciò che avviene a schermo sembra davvero reale, nonostante si tratti di disegni animati.

Il pressing del Sannoh

Quando incomincia il secondo tempo della partita, il Sannoh dimostra in pochi minuti di essere imbattibile. Grazie alla 3DCG, in The First Slam Dunk si sente la pressione fisica dei giocatori rivali su Ryota e gli altri membri dello Shohoku, che iniziano ad affaticarsi.

Quella scena di Hanamichi

I fan di Slam Dunk sanno bene cosa significa il titolo di questo paragrafo. Per tutti gli altri non vogliamo rovinare uno dei momenti più importanti della partita contro il Sannoh. Sappiate però che grazie alla 3DCG ogni emozione (sia fisica che mentale) provata dai giocatori in quel frangente riesce a trasudare (…in tutti i sensi!) dallo schermo.

“Vai, Ryota!”

È il momento in cui lo Shohoku rialza la testa e ricomincia a spingere. Quando Ryota capisce finalmente il suo valore e reagisce al pressing, grazie anche al tifo dagli spalti. Ancora una volta, la 3DCG riesce a trasmettere non solo la stanchezza, ma anche la fluidità dei movimenti del playmaker e dei suoi compagni di squadra. Sarà impossibile non farsi trascinare dal tifo del momento.

Il cinque tra Rukawa e Hanamichi

Non poteva mancare quella che è la scena più iconica del manga di Takehiko Inoue. E fidatevi di noi, l’autore ha dato il massimo per rendere al meglio il momento sullo schermo. La 3DCG ha aiutato nella costruzione dell’enfasi che lo circonda, oltre che nel renderla veramente una scena immortale.

Vi ricordiamo che The First Slam Dunk sarà proiettato nelle sale italiane come evento dall’11 al 17 maggio in versione doppiata, preceduta dall’esclusiva e unica data del 10 maggio in cui si potrà vedere il film in lingua originale. Trovate tutti i dettagli in merito in questo nostro articolo.

