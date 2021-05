Netflix ha lanciato oggi il primo, inquietante teaser trailer di, il film di Roberto De Feo e Paolo Strippoli con Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria, Cristina Donadio.

Prodotto da Colorado film, arriverà sulla piattaforma streaming il 14 luglio 2021. Potete vedere il trailer qui sopra!

Il film è una classica storia dell’orrore, come suggerisce il titolo: un omaggio alla tradizione di genere italiana che, partendo da riferimenti classici, arriva a creare qualcosa di completamente nuovo. Sulla trama non sappiamo nulla di più, mentre sappiamo che il film è stato girato in Puglia e a Roma per cinque settimane.

Ecco alcune immagini: