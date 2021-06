Ci siamo:arriva oggi al cinema e dopo tanti slittamenti noi di BadTaste.it celebriamo oggi l’uscita dell’atteso sequel diretto da John Krasinski mostrandovi alcune immagini dall’anteprima nella gigantesca Sala Energia ad Arcadia Cinema.

La proiezione si è svolta la sera del 21 giugno alle 21:00, ovvero tre giorni prima dell’uscita ufficiale del film prevista per oggi, e come da tradizione abbiamo intervistato alcuni spettatori per una reazione a caldo.

La sinossi di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast del film, ancora una volta scritto e diretto da Krasinski, troveremo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, di ritorno nei panni dei protagonisti. Tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry.

Il primo film, con un budget di 17 milioni, ha incassato tutto il mondo ben 340,9 milioni di dollari. La storia segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.