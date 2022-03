Non può esisteresenza

Qualche giorno fa abbiamo potuto vedere il primo trailer di Altrimenti ci arrabbiamo, la nuova iterazione della famosissima pellicola che, nel 1974, ottenne un successo commerciale strepitoso diventando uno dei titoli più amati e apprezzati della filmografia di Bud Spencer & Terence Hill.

Se non l’avete ancora visto lo trovate in questa pagina. Nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina trovate invece la reinterpretazione, ad opera di Federico Zampaglione, di “Dune Buggy”, l’iconico e immortale brano degli Oliver Onions che accompagnava l’originale Altrimenti ci arrabbiamo.

Il singolo, nella versione eseguita da Federico Zampaglione, è ovviamente parte della colonna sonora di Altrimenti ci arrabbiamo, la commedia diretta dagli YouNuts! e interpretata da Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi e con Christian De Sica. Il lungometraggio è in uscita nelle sale il 23 marzo 2022 distribuito da Lucky Red.

Federico Zampaglione che ha anche scritto, interpretato e prodotto per il film un brano inedito dal titolo “Dodging Bullets”, ha così commentato:

Ricantare ‘Dune Buggy’ è stato come entrare nella macchina del tempo e tornare indietro a giorni felici e spensierati, dove i grandi eroi dei film ti facevano davvero sognare” commenta.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale diffusa dalla Lucky Red:

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.

Cosa ne pensate di questa nuova versione di “Dune Buggy” realizzata da Federico Zampaglione per Altrimenti ci arrabbiamo? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!