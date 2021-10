La Universal ha pubblicato su YouTube il primo trailer di, remake del film danese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen. Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina.

Del cast fanno per parte Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez, Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O’Donnell e Moses Ingram.

Il film originale segue un veterano tornato dall’Afghanistan che viene convinto da suo fratello a rapinare una banca. Quando la rapina finisce male, i due fratelli prendono degli ostaggi e prendono il possesso di un’ambulanza. Con la tensione che cresce, vecchie ferite nel rapporto tra i due fratelli si riaprono.

Il film originale è tutto ambientato, in tempo reale, in un solo posto: l’ambulanza.

Navot Papushado e Aharon Keshales avrebbero dovuto dirigere il progetto, ma hanno dato forfait per motivi ignoti. Chris Fedak, autore di episodi di Chuck, Legends of Tomorrow e Prodigal Son, si occuperà della sceneggiatura.

Il nuovo film di Michael Bay doveva essere Black Five, un film d’azione originale nato da una collaborazione con la Sony, ma alla fine è stato Ambulance possa avere la priorità.

Ricordiamo che, come raccontato dal regista di Songbird Adam Mason a dicembre del 2020, Michael Bay ha diretto svariate scene del thriller pandemico Songbird che ha debuttato in Pvod mesi fa negli Stati Uniti. Protagonisti del film KJ Apa (Riverdale) e Sofia Carson (Feel the Beat), affiancati da Demi Moore, Bradley Whitford, Craig Robinson, Jenna Ortega, Paul Walter Hauser e Peter Stormare.

Ambulance è prodotto da Michael Bay, p.g.a., Bradley J. Fischer, p.g.a. (Zodiac, Shutter Island) per la New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiac, il reboot di Scream) e William Sherak (Ready or Not, il reboot di Scream) per Project X e il candidato all’Oscar Ian Bryce (Transformers franchise, Saving Private Ryan).

