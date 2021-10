La divisione nazionale della Disney ha diffuso su YouTube il trailer italiano di Antlers – Spirito Insaziabile, film horror diretto da Scott Cooper e prodotto da Guillermo del Toro.

La pellicola sarà nei cinema dal 28 ottobre, ma, il prossimo 31 ottobre, verrà proiettato anche al Lucca Comics & Games 2021 (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU LC&G). Trovate il trailer qua sopra, mentre, qua sotto, tutti i dettagli grazie al comunicato stampa.

ANTLERS – SPIRITO INSAZIABILE

NELLE SALE ITALIANE DAL 28 OTTOBRE

Il 31 ottobre Lucca Comics & Games 2021 ospiterà

una proiezione speciale del film diretto da Scott Cooper

e prodotto dal premio Oscar® Guillermo del Toro

8 ottobre 2021 – Dal mondo visionario dell’acclamato regista Scott Cooper e dal maestro dell’horror vincitore del premio Oscar® Guillermo del Toro, Antlers – Spirito Insaziabile arriverà nelle sale italiane il 28 ottobre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Domenica 31 ottobre Lucca Comics & Games 2021, la 55esima edizione del festival internazionale del fumetto, del cinema d’animazione, dell’illustrazione, del gioco e delle serie TV che si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre, ospiterà una proiezione speciale del film.

In un’isolata cittadina dell’Oregon, un’insegnante di scuola media (Keri Russell) e suo fratello, lo sceriffo (Jesse Plemons), vengono trascinati negli oscuri segreti di un suo misterioso studente (Jeremy T. Thomas) che porteranno a terrificanti incontri con una leggendaria creatura ancestrale.

“Se il film è così riuscito è merito della passione e dell’entusiasmo di Guillermo per la creazione di creature”, afferma il regista Scott Cooper. “Ha un’esuberanza simile a quella di un bambino e una conoscenza enciclopedica di quasi ogni creatura mai realizzata per il cinema. Voleva che questo progetto apparisse unico da ogni punto di vista: tutto ciò che facevamo doveva essere fedele al film e rappresentare il suo significato metaforico”.

Basato sul racconto “The Quiet Boy” di Nick Antosca e con una sceneggiatura di C. Henry Chaisson & Nick Antosca e Scott Cooper, il film è prodotto da Guillermo del Toro, David S. Goyer e J. Miles Dale.

Antlers – Spirito Insaziabile è interpretato da Keri Russell (The Americans, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker), Jesse Plemons (The Irishman), Graham Greene (I Segreti di Wind River), Scott Haze (Venom), Rory Cochrane (Black Mass – L’ultimo Gangster) e Amy Madigan (Gone Baby Gone) e dagli esordienti Jeremy T. Thomas e Sawyer Jones.

