ha voluto condividere un messaggio rivolto alla popolazione russa in cui ha voluto sottolineare tutto il suo affetto verso la Russia e le persone che la abitano, un appello che, proprio in virtù di questo profondo legame, ha però anche uno scopo ben preciso: far si che i russi possano essere più consapevoli delle bugie, della propaganda e delle mistificazioni dette da Vladimir Putin e dal governo russo sulla

Il video comincia con un aneddoto della sua adolescenza di quando, a quattordici anni, incontrò a Vienna il suo idolo, il campione di sollevamento pesi russo Yury Petrovich Vlasov. Dopo averlo conosciuto appese, con estremo orgoglio, la foto di questo incontro sopra il suo letto, cosa che infastidì non poco suo padre:

“Leva quella foto da lì e trovati un eroe tedesco o austriaco”. Non amava i russi a causa della sua esperienza nella Seconda Guerra Mondiale. Rimase ferito a Leningrado dove l’armata nazista, di cui faceva parte, si rese colpevole di gravissimi danni sia alla città che ai suoi coraggiosi abitanti. Ma io non tolsi quella foto perché a me non fregava niente della bandiera per cui Vlasov gareggiava.

Arnold Schwarzenegger continua poi ricordando il suo forte legame con la Russia e i suoi fan russi e di quando, durante le riprese di Danko, la prima pellicola americana che, nell’ex Unione Sovietica, ricevette il permesso per girare nella Piazza Rossa, ebbe anche modo di incontrare ancora una volta Vlasov. Che in quell’occasione gli regalò una tazza da caffè che, come spiega nel video, ha poi usato praticamente tutti i giorni della sua vita. Ma è proprio dopo questo inciso che il tono si fa, inevitabilmente, molto serio:

A nessuno piace ascoltare qualcosa di critico verso il proprio governo. E lo capisco. Ma da amico di vecchia data della popolazione russa, spero che abbiate la volontà di voler ascoltare quello che ho da dire con la stessa, sentita preoccupazione che ho espresso con gli americani quando, il 6 gennaio dell’anno scorso, c’è stata una tentata insurrezione e una folla di gente ha preso d’assalto Capitol Hill cercando di rovesciare il nostro governo.

So che il vostro governo vi ha detto che si tratta di una guerra per de-nazificare l’Ucraina. E questa cosa è falsa. L’Ucraina è una nazione con un presidente ebreo. Un presidente ebreo, se mi è permesso aggiungere, i cui tre fratelli del padre sono stati tutti uccisi dai nazisti.

E non vi è stata detta la verità neanche circa le conseguenze di questa guerra sulla stessa Russia: mi dispiace dovervi informare del fatto che sono migliaia i soldati russi che sono stati uccisi. Sono rimasti vittime, da una parte, dei combattenti ucraini che lottano per la loro patria e la leadership russa che ha intrapreso una guerra di conquista.

Quando vedo dei bambini che vengono tirati fuori dalle macerie, penso di vedere un documentario sulla Seconda Guerra Mondiale e non le notizie del giorno. E lasciatemi dire questo: quando mio padre arrivò a Leningrado, era pompato dalle bugie del suo governo. Quando lasciò Leningrado era devastato, fisicamente e mentalmente. Provava dolore per i danni alla schiena e le schegge sparse per tutto il suo corpo. Non voglio che vi ritroviate nelle stesse condizioni di mio padre. Questa non è la guerra dei vostri nonni o bisnonni, una guerra fatta per difendere la Russia. Questa è una guerra illegale, un conflitto condannato dal mondo intero.

Perché, voi che fate parte della leadership, dovete sacrificare le vite di questi giovani per le vostre ambizioni? E a tutti voi soldati ricordo questo: ci sono undici milioni di russi che hanno dei parenti in Ucraina. Ogni proiettile che sparate, può colpire un vostro fratello o una vostra sorella. Ogni bomba, ogni missile non cade sopra a un nemico. Ma su una scuola. Un ospedale. Una casa. So bene che i russi non sono consapevoli che stanno accadendo queste cose, per questo mi appello ai russi e ai soldati russi in Ucraina di rendersi della propaganda, delle disinformazioni che vi sono state dette e di aiutarmi a condividere la verità: fate sapere agli altri russi della catastrofe umanitaria che sta avvenendo in Ucraina