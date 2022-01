Manca meno di un mese all’uscita di, il nuovo film di Kenneth Branagh seguito di Assassinio sull’Orient Express basato sul libro del 1937 scritto da Agatha Christie, uscirà effettivamente al cinema. Proprio per questa ragione, la Disney ha cominciato a premere l’acceleratore della macchina promozionale della pellicola cominciando a distribuire nuovi materiali.

Il primo è un video, che trovate nella parte superiore di questa pagina, in cui siamo tutti invitati all’evento sociale dell’anno, Assassinio sul Nilo appunto.

Poi, qua sotto, trovate i character poster (via Imp Awards) dedicati ai protagonisti della pellicola: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Ali Fazal, Tom Bateman, Emma Mackey (Sex Education) e Annette Bening. È impossibile non notare che, da questa serie di poster dedicati ai personaggi principali del film, è assente Armie Hammer. Con tutta probabilità l’attore, che era invece presente dai poster di gruppo, è stato escluso dai character poster per evitare che qualcuno criticasse via social la sua presenza. Ricordiamo infatti che l’attore, svariati mesi fa, è stato travolto da una serie di scandali, per poi finire sotto indagine per stupro dalla polizia di LA. Nessun problema invece per Letitia Wright. L’attrice di Black Panther 1 e 2, nonostante le sue posizioni antivacciniste l’abbiano gettata nell’occhio del ciclone mediatico, non sembrano aver intralciato la sua apparizione nei materiali promozionali che trovate a seguire.

Ecco tutti i poster:

Assassinio sul Nilo sarà nei cinema americani a partire dall’11 febbraio, in quelli italiani a partire dal giorno prima, dal 10-

Quanto attendete l’arrivo in sala di questa nuova pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh e cosa ne pensate di questi character poster? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!