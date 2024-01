È online il primo trailer ufficiale di Back to Black, il film su Amy Winehouse, amata cantante britannica scomparsa prematuramente all’età di 27 anni nel 2011.

Il trailer ci permette di dare un primo sguardo a Marisa Abela, che interpreta la protagonista del film prodotto da Studio Canal e diretto da Sam Taylor-Johnson, regista di Cinquanta sfumature di grigio. La sceneggiatura è stata scritta da Matt Greenhalgh e ha ottenuto il benestare della famiglia Winehouse.

Proprio la regista ha spiegato a Empire Magazine che la voce che sentiremo cantare nel film è quella di Abela, sebbene il piano iniziale fosse quello di usare la voce di Amy Winehouse e sovrapporla alle scene del film. Dopo un primo provino, però, Abela ha preso lezioni di canto: “Ora canta per tutto il film, dall’inizio alla fine. È veramente fantastica”.

Il biopic racconta la carriera della cantante, morta nel 2011 a soli 27 anni. La regista ha provinato moltissime imitatrici per la parte, ma alla fine ha scelto Abela, che non si era presentata in cosplay: “Abbiamo visto delle grandissime imitatrici. Ma Marisa è riuscita a mostrarci ogni fibra del suo essere allineata con ciò che Amy Winehouse era, ed è, per molte persone”.

Per il film è stata anche coinvolta la band originale della cantante: “La band originale di Amy si è riunita, siamo andati tutti in studio di registrazione. C’era Dale Davis, il suo bassista, e Ade Omotayo, cantante. Siamo rimasti tutti sbigottiti. […] Vedere Abela incarnare Amy ha suscitato moltissime emozioni nelle persone che la conoscevano e hanno lavorato con lei”.

Il biopic uscirà il 12 aprile 2024 nel Regno Unito, mentre in Italia e nel resto del mondo arriverà il 10 maggio.

Classifiche consigliate