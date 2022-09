Battle Royale Director’s Cut in 4K al cinema dal 20 ottobre, ecco il trailer!

Battle Royale, il cult diretto da Kinji Fukasaku (Tora! Tora! Tora!, Lotta senza codice d’onore) con Takeshi Kitano, tornerà al cinema il 20 ottobre in un numero selezionate di sale nella versione Director’s Cut restaurata in 4K.

CG Entertainment ha lanciato oggi il trailer e il poster del survival movie definito il precursore di successi come Hunger Games e Squid Game tratto dall’omonimo best-seller di Takami Koushun (ed. Mondadori) e uscito nei cinema gapponesi nel dicembre del 2000, generando scalpore per poi diventare una delle opere asiatiche di maggiore successo. Il thriller distopico di Fukasaku è stato infatti distribuito in oltre 20 paesi, entrando nella Top10 dei maggiori incassi giapponesi. Negli anni è stato fonte di ispirazione per altri grandi autori (Tarantino, che ha più volte dichiarato il suo amore per il film, scelse l’attrice Chiaki Kuriyama per il ruolo di Gogo in KiIll Bill).

Il restauro in 4K è stato effettuato da Arrow Films nel 2021 partendo da un negativo originale della stessa Arrow. Il restauro è stato approvato dallo sceneggiatore Kenta Fukasaku (figlio di Kinji Fukasaku), dal direttore della fotogafia Katsumi Yanagijima e da Toei Company, Ltd.

La versione restaurata in 4K di Battle Royale- Director’s Cut è stata presentata in anteprima italiana al 24° Udine Far East Film Festival 2022.