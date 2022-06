Beavis & Butt-Head alla conquista dell’America e ispirato alla celebre serie animata andata in onda dal 1993 al 2011.

La Paramount ha pubblicato in rete il primo trailer ufficiale di, nuovo film animato sequel del progetto del 1996

Il film è diretto da Mike Judge e arriverà sulla piattaforma streaming dal 23 giugno.

