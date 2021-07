Online è stato diffuso il video musicale di “U”, canzone targata Millennium Parade presente in Belle, il nuovo film anime del regista Mamoru Hosoda presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.

Come descritto dallo Studio Chizu, “il film segue la storia di Suzu, una ragazza di 17 anni che vive nella campagna della Prefettura di Kochi insieme al padre dopo aver perso la madre in giovane età. Adorava cantare con sua madre, ma a causa della morte di quest’ultima la ragazza non riesce più a farlo. Non passa molto tempo prima che Suzu si allontani costantemente sempre di più dal padre e che chiuda così il cuore al resto del mondo. Suzu scopre poi “U”, uno spazio in rete dove assume l’identità di Belle. La ragazza si rende presto conto che dentro “U” può nuovamente cantare in maniera del tutto naturale. Mostra così la sua musica al mondo intero, diventando rapidamente la stella di “U”. Tuttavia sarà un’avventura breve. All’improvviso una misteriosa creatura a forma di drago appare agli occhi della ragazza…”

Potete vedere il video della canzone nella parte superiore della pagina.

Belle uscirà in Giappone a fine mese, negli Stati Uniti verrà distribuito da Gkids. In Francia arriverà il 29 dicembre 2021.

È il terzo film d’animazione in lineup a Cannes quest’anno dopo Where is Anne Frank di Ari Folman e The Summit of the Gods di Patrick Imbert.

FONTE: GeekTyrant.com