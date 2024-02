Qualche giorno fa vi abbiamo fatto vedere l’anteprima dello spot di Dunkin’ Donuts del Super Bowl con Ben Affleck di nuovo testimonial della compagnia.

Nel video, che trovate in questa pagina, veniva stabilita la premessa della campagna pubblicitaria di Dunkin’ Donuts che vede Ben Affleck cercare di sfondare nel mondo della musica pop.

Nella seconda parte, che trovate nella parte superiore della pagina, Ben Affleck spiega di voler dare a sua moglie Jennifer Lopez una lezione dandole pan per focaccia: così come lei ha invaso il “suo” settore, quello del cinema, ora sarà lui a invadere quello musicale. E, per farlo, si farà dare una mano da Tom Brady, l’ex giocatore di football americano, e da un poco convinto Matt Damon.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate