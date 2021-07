Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di partecipare all’attività stampa virtuale di, il cinecomic Marvel in arrivo domani nei cinema e in streaming su Disney+ con accesso VIP dal 9 luglio.

In attesa delle chiacchierate con David Harbour e O-T Fagbenle, ecco la nostra intervista alla regista Cate Shortland, con cui abbiamo parlato innanzitutto dell’intenso prologo del film:

Abbiamo lavorato con una compagnia di New York, con cui abbiamo parlato dell’esigenza di creare in breve una storia per il pubblico che chiarisse il significato della Stanza Rossa, ma anche l’ambientazione e il contesto socio-politico del mondo in quell’epoca.

Abbiamo inoltre parlato dell’ultimo giorno di Scarlett Johansson sul set del film:

L’ultimo giorno abbiamo girato uno scontro. Scarlett era con la sua controfigura Heidi Moneymaker, che ha creato tutte quelle pose iconiche che in questo film prendiamo sempre in giro. Perciò è stato molto bello e intenso per Scarlett.

La canzone a cui fa riferimento la regista nell’intervista è la seguente, una cover di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. I sottotitoli sono attivabili cliccando sull’apposito pulsante.

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l'ultimo drago. Per quel che riguarda l'Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

