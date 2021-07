Un anno faha inaugurato un canale YouTube nel quale ha pubblicato con grande regolarità video con interviste, discussioni e approfondimenti. Nell’ultimo filmato che ha pubblicato, tuttavia, ha dovuto congedarsi temporaneamente dai suoi fan, spiegando di doversi dedicare al suo vero lavoro: la recitazione.

Spiega Larson:

Non immaginavo che sarei arrivata a un anno, in tutta onestà. Non sapevo se me la sarei sentita a mantenere un ritmo di un video alla settimana in questo modo. Penso che alcuni di voi sappiano che ho iniziato a pensare a questo canale prima della pandemia, perché dovevo fare qualcosa di diverso. Dovevo sentire di poter essere un po’ folle e normale. Per me è stato un modo di mettermi alla prova più che con qualsiasi altra cosa. Cosa succede se rivelo qualcosa di più di me? È ok essere me? Mi sembra assurdo quanto mi spaventava questa cosa un anno fa. Un anno fa chiamavo gli amici nel panico dicendo che non sapevo se sarei stata rifiutata, se la gente mi avrebbe odiata e cose così. Sono sicura che sia successo, ma sto bene! E se non sono successe, sto bene lo stesso. È stato divertente!

È l’anniversario di un anno dall’apertura, e in questo esatto momento devo dirvi che dovrò rallentare. Non posso più fare un video alla settimana. Devo tornare al mio lavoro, il mio primo lavoro: la recitazione. Mi dispiace.

Non è l’ultimo video, ne farò altri, solo che con un ritmo meno serrato, non settimanale. Vorrei continuare a collaborare con le persone. Il podcast Learning Lots continuerà a uscire a cadenza bisettimanale, quindi spero lo seguirete.