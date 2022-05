In esclusiva per IGN è approdato in rete il primo trailer di, film con protagonisti(Guardiani della galassia.

Diretto da Jesse V. Johnson (Triple Threat) il film segue le vicende di un ex marine che si ricicla come sicario per la mafia (Rooker) che riceve lo spietato ordine dal suo boss (Willis) di eliminare qualsiasi minaccia, dopo che due agenti di polizia hanno assistito ad un tentato omicidio.

Nel cast principale troviamo anche Olga Kurylenko e John Malkovich. La RLJE Films distribuirà il film nelle sale americane e in streaming su AMC+ dal 3 giugno.

Jon Keeyes, Mandi Murro, Jordan Yale Levine, Jeff Bowler e Jordan Beckerman hanno prodotto il film.

